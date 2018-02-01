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Кейт Аптон обвинила основателя дома Guess в сексуальном домогательстве

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Модель размера плюс Кейт Аптон

ФОТО: Ilya S. Savenok/AFP

25-летняя модель Кейт Аптон обвинила сооснователя модного дома Guess Пола Марчиано в сексуальном домогательстве. Девушка описала свою историю в "Твиттере".

В своем микроблоге Кейт Аптон написала: «Меня расстраивает то, что такой культовый женский бренд @GUESS по-прежнему расширяет возможности Пола Марчиано в качестве их креативного директора». После этих слов актриса поставила хештег #MeToo, который символизирует собой признание в сексуальном домогательстве, передает Life.ru.

«Ему не следует позволять использовать свою силу в работе, чтобы сексуально и эмоционально давить на женщин #metoo», - написала Аптон.

Несмотря на запись, Аптон пока не раскрыла подробностей ее контакта с представителем модного дома. В тоже время муж Кейт Джастин Верландер ретвитнул ее пост, показав тем самым, что поддерживает супругу

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