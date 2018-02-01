Кейт Аптон обвинила основателя дома Guess в сексуальном домогательстве

В своем микроблоге Кейт Аптон написала: «Меня расстраивает то, что такой культовый женский бренд @GUESS по-прежнему расширяет возможности Пола Марчиано в качестве их креативного директора». После этих слов актриса поставила хештег #MeToo, который символизирует собой признание в сексуальном домогательстве, передает Life.ru.

«Ему не следует позволять использовать свою силу в работе, чтобы сексуально и эмоционально давить на женщин #metoo», - написала Аптон.