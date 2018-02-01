Шесть легких способов отмыть стеклокерамическую плиту от загрязнений, не повреждая поверхности

Мы подготовили для вас шесть легких способов, которые помогут отмыть стеклокерамическую плиту!

Общие правила для чистки стеклокерамической плиты

При еще теплой варочной панели убрать упавшие на нее продукты можно просто с помощью скребка. Если вы не успели это сделать, немного подогрейте панель и осторожно подковырните массу. Но, если на нее попал сахар или пластмасса, сразу же приступайте к действиям. Тут откладывать нельзя, пишет Fabiosa.com/ru.

Чистящее средство наносите только тогда, когда панель полностью остынет. Затем натрите им плиту и смойте. В конце протрите бумажными полотенцами или тканью без ворса.

Как очистить стеклокерамическую плиту

1. Пищевая сода

Разведите пищевую соду в воде, чтобы получился жидкий пастообразный порошок. Нанесите его на поверхность и подождите 15-20 минут. Обратите внимание, что средство не должно высохнуть. Затем протрите влажной тряпкой.

2. Столовый уксус (7% или 9%)

Чтобы очистить стеклокерамическую плиту от белого известкового налета, используйте столовый уксус. Разведите его с водой, соблюдая пропорцию 1:1, нанесите на поверхность плиты, подождите несколько минут и протрите влажной губкой. Это средство также подходит для повседневного ухода за плитой.

3. Средство для чистки стекол

Если под рукой не оказалось специального средства для чистки плиты, тогда подойдет спрей для мойки стекол.

4. Вода

Да, обычная вода также помогает справиться с легкими загрязнениями. Ее нужно только правильно использовать. Налейте ее на охлажденные пригоревшие остатки еды. Далее включите маленький подогрев, после выключите и дайте «озеру» медленно остыть. Затем снимите еду, которая пристала, с помощью скребка.

5. Таблетка для посудомоечной машины

Моющее средство в виде таблеток для посудомоечных машин стоит приобрести всем хозяйкам. Все дело в том, что оно содержит сильнейшие вещества, которые «едят» жир и грязь даже при низких температурах. Таблетки обеспечивают блеск, а также защищают стекло от коррозии, увеличивая срок его службы. После них поверхность настолько чистая, что будет скрипеть, если провести по ней пальцами.

Растворите таблетку в миске с водой. Массу, которая у вас получится, нанесите на грязные пятна и оставьте на несколько часов. Чтобы паста не присыхала, можете положить сверху влажную тряпку. Затем смойте смесь и протрите кухонным полотенцем.

6. Стальная вата с минимальной толщиной волокна

Стальная вата — пучок стальных проволок очень малого сечения. Ее используют для полировки многих вещей и даже для чистки окон. Не надо волноваться, что она повредит поверхность! Железная вата с тонкостью волокна 00 и 0000 специально предназначена для полирования стекла и керамики без риска возникновения царапин. При этом стоит такая вещь копейки! Не используйте ее в том случае, если маркировка варочной панели не встроена в стекло, а наклеена сверху.

Никаких сложностей при очистке стеклокерамической плиты у вас не должно возникнуть. Главное — все работы нужно выполнять в резиновых перчатках.