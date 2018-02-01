Тайны цвета: как действует краска для волос и от чего зависит результат окрашивания

Только редкие счастливицы, которые прибегают для создания нового образа к окрашиванию волос, с уверенностью скажут, что результаты подобных манипуляций, как минимум, не разочаровывали. В особенности неожиданным может быть итог кардинальной смены цвета, когда вместо элегантной блондинки в зеркале отражается женщина с желтыми прядями, а роковая брюнетка оказывается обладательницей локонов болотного оттенка. Даже незначительное изменение тона иногда оборачивается катастрофой, а ведь в большинстве случаев подобных ошибок можно избежать.
Структура волос и их «поведение»
Для начала стоит уточнить, что окрашивание – это химический процесс, итог которого зависит от состояния, структуры и типа волос. Причем последняя характеристика подразумевает не столько физические параметры (плотность, толщину, склонность к жирности), сколько генетические. Например, темные от природы локоны (скажем, у обладательницы азиатского типа внешности) не получится осветлить даже на несколько тонов без того, чтобы не повредить их внутреннюю структуру, что само по себе не очень хорошо, пишет Fabiosa.com/ru.
Волосы состоят преимущественно из кератина, который в высокой концентрации содержится также в ногтях и кожных покровах. Их естественный оттенок зависит от того, какой тип пигмента является доминирующим. Эумеланин – это белковое соединение, благодаря которому пряди обретают насыщенные темные тона (от русого до иссиня-черного). Феомеланин преобладает в составе локонов светлой и красноватой гамм. Пряди любого оттенка содержат оба пигмента в том или ином соотношении.
Сам по себе волос состоит из трех слоев:
кутикула (верхний) – полупрозрачные чешуйки, угол положения которых по отношению друг к другу может меняться в зависимости от влияния внешних факторов;
кортекс (средний) – так называемый стержень, определяющий оттенок и эластичность;
медулла (внутренний) состоит из воздушных полостей и кератиновых клеток.
Примечательно, что не только результат окрашивания, но и способность сохранять форму при укладке зависят от нескольких физических параметров, а не от степени мастерства женщины или специалиста в салоне. К ним относятся:
текстура – определяемый генетическими или внешними факторами параметр;
эластичность – способность волоса растягиваться и возвращаться в исходное состояние, влияющая на длительность укладки;
пористость – показатель гладкости верхнего слоя;
водопоглощение – характеристика, определяющая способность волоса завиваться или утяжеляться в условиях повышенной влажности.
Частое окрашивание может привести к истончению текстуры и некоторой утрате эластичности, однако одновременно с этим увеличивается пористость. Когда внешняя поверхность волоса теряет характерную для его здорового состояния гладкость и однородность, он с большей эффективностью впитывает краситель, то есть результат отличается насыщенностью цвета. Однако в этом случае более острой становится проблема потускнения оттенка – открытые чешуйки верхнего слоя так же активно «отдают» пигмент, как и «принимают».
Основные типы красок
Несмотря на то, что современный масс-маркет располагает большим ассортиментом разнообразных средств для окрашивания волос в разных ценовых категориях, а профессиональный сегмент способен удовлетворить самых взыскательных клиентов, различают четыре типа влияющих на цвет составов.
1. Натуральные красители
Составы, основанные на природных пигментах, традиционно считаются относительно безопасными, однако не стоит забывать о том, что некоторые из них могут вызывать аллергические реакции. Что касается наиболее популярных разновидностей промышленного сегмента, к ним относят в первую очередь хну и басму. В домашних условиях женщины веками использовали отвары и пасты на основе коры деревьев, скорлупы грецкого ореха, ромашки, луковой шелухи для придания локонам более насыщенного оттенка, а также применяли естественные обесцвечивающие средства (например, уксус). Такие составы обладают временным действием, так как покрывают только верхний слой волоса, не проникая в его стержень.
2. Пигментирующая косметика
Шампуни и другие средства для тонирования могут обеспечить легкое изменение цвета. Как правило, в их состав входит небольшое количество агрессивных примесей. Они не разрушают структуру волоса, а пигмент распределяется в основном по верхнему его слою – лишь немного красителя попадает непосредственно в стержень. Эффект непродолжительный – краска вымывается через несколько процедур мытья, естественный оттенок возвращается.
3. Перманентные красители
Постоянный цвет достигается благодаря проникновению пигмента в волосяной стержень – он смешивается с эумеланинами и феомеланинами или полностью «вытесняет» их. В составе перманентных красок присутствуют увеличивающие пористость химические соединения (аммиак или менее вредные катализаторы) – они «приоткрывают» верхние чешуйки. Вот почему после процедуры важно обеспечить волосам грамотный уход и с помощью специализированных средств восстановить гладкость поверхностного слоя. Таким образом можно продлить период сочности и насыщенности выбранного оттенка.
4. Обесцвечивающие составы
Именно при использовании подобных средств наиболее частым нежелательным исходом является проявление желтизны. Агрессивные компоненты таких составов вступают в химическую реакцию с естественными пигментами и полностью разрушают их. В итоге кератин приобретает свой природный цвет – желтый.
Базовые рекомендации
Выбирая краску, следует для начала проанализировать сочетаемость выбранного тона с натуральным, а также оттенком глаз и кожи. Лучше всего обратиться к профессионалу, в особенности, если вы планируете кардинальную смену цвета или волосы по каким-то причинам повреждены. Специалист сможет подобрать наиболее щадящий состав и в случае необходимости смешать несколько красителей для того, чтобы результат соответствовал ожиданиям.
Не стоит окрашивать волосы во время критических дней или обострения эндокринных заболеваний – нестабильность гормонального фона может привести к непредсказуемому «поведению» меланинов. По этой же причине рекомендуется отказаться от смены имиджа в период беременности и лактации (даже при использовании самых безопасных пигментирующих средств).
Процедуры по восстановлению структуры волос (например, кератиновое выпрямление) следует планировать за 2-3 недели до окрашивания. Не рекомендуется в течение нескольких дней перед ним пользоваться средствами стайлинга. Агрессивные перманентные красители лучше наносить на грязные волосы – естественная жировая смазка смягчит пагубное воздействие реагентов.
Составы для окрашивания обладают свойством накапливаться. Именно поэтому цвет быстро тускнеет и со временем приобретает более темный тон. На блеск и насыщенность оттенка влияет также температура воды, используемой в процессе мытья волос. Она должна быть комфортно прохладной или умеренно теплой, но не горячей.
Для ухода за окрашенными волосами нужно выбирать специально разработанные для этого средства. Они отличны от обычных шампуней, кондиционеров и стайлеров по составу, а также часто содержат регенерирующие компоненты. Не рекомендуется после окрашивания волос пользоваться средствами против перхоти. Они обладают сильными очищающими свойствами и способствуют более быстрому вымыванию пигмента.
Грамотное увлажнение – еще одно условие сохранения тона. Не стоит слишком энергично вытирать волосы после мытья, сушить их горячим воздухом. Также рекомендуется регулярно использовать восстанавливающие водный баланс кондиционеры.
Иногда окрашивание волос можно сравнить с лотереей, однако неожиданный результат – не повод отчаиваться, ведь всем нам свойственно делать ошибки. К счастью, исправить их с минимальным ущербом для здоровья локонов могут опытные специалисты, а мы надеемся, что эта информация поможет их избежать. К тому же, современная индустрия красоты предлагает и альтернативные способы коррекции тона, например, элюминирование или биоламинирование.