Тайны цвета: как действует краска для волос и от чего зависит результат окрашивания

2. Пигментирующая косметика

Шампуни и другие средства для тонирования могут обеспечить легкое изменение цвета. Как правило, в их состав входит небольшое количество агрессивных примесей. Они не разрушают структуру волоса, а пигмент распределяется в основном по верхнему его слою – лишь немного красителя попадает непосредственно в стержень. Эффект непродолжительный – краска вымывается через несколько процедур мытья, естественный оттенок возвращается.

3. Перманентные красители

Постоянный цвет достигается благодаря проникновению пигмента в волосяной стержень – он смешивается с эумеланинами и феомеланинами или полностью «вытесняет» их. В составе перманентных красок присутствуют увеличивающие пористость химические соединения (аммиак или менее вредные катализаторы) – они «приоткрывают» верхние чешуйки. Вот почему после процедуры важно обеспечить волосам грамотный уход и с помощью специализированных средств восстановить гладкость поверхностного слоя. Таким образом можно продлить период сочности и насыщенности выбранного оттенка.

4. Обесцвечивающие составы

Именно при использовании подобных средств наиболее частым нежелательным исходом является проявление желтизны. Агрессивные компоненты таких составов вступают в химическую реакцию с естественными пигментами и полностью разрушают их. В итоге кератин приобретает свой природный цвет – желтый.

Базовые рекомендации

Выбирая краску, следует для начала проанализировать сочетаемость выбранного тона с натуральным, а также оттенком глаз и кожи. Лучше всего обратиться к профессионалу, в особенности, если вы планируете кардинальную смену цвета или волосы по каким-то причинам повреждены. Специалист сможет подобрать наиболее щадящий состав и в случае необходимости смешать несколько красителей для того, чтобы результат соответствовал ожиданиям.

Не стоит окрашивать волосы во время критических дней или обострения эндокринных заболеваний – нестабильность гормонального фона может привести к непредсказуемому «поведению» меланинов. По этой же причине рекомендуется отказаться от смены имиджа в период беременности и лактации (даже при использовании самых безопасных пигментирующих средств).

Процедуры по восстановлению структуры волос (например, кератиновое выпрямление) следует планировать за 2-3 недели до окрашивания. Не рекомендуется в течение нескольких дней перед ним пользоваться средствами стайлинга. Агрессивные перманентные красители лучше наносить на грязные волосы – естественная жировая смазка смягчит пагубное воздействие реагентов.

Составы для окрашивания обладают свойством накапливаться. Именно поэтому цвет быстро тускнеет и со временем приобретает более темный тон. На блеск и насыщенность оттенка влияет также температура воды, используемой в процессе мытья волос. Она должна быть комфортно прохладной или умеренно теплой, но не горячей.

Для ухода за окрашенными волосами нужно выбирать специально разработанные для этого средства. Они отличны от обычных шампуней, кондиционеров и стайлеров по составу, а также часто содержат регенерирующие компоненты. Не рекомендуется после окрашивания волос пользоваться средствами против перхоти. Они обладают сильными очищающими свойствами и способствуют более быстрому вымыванию пигмента.

Грамотное увлажнение – еще одно условие сохранения тона. Не стоит слишком энергично вытирать волосы после мытья, сушить их горячим воздухом. Также рекомендуется регулярно использовать восстанавливающие водный баланс кондиционеры.