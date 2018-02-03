Семь бытовых вещей, которые могут спровоцировать рак

Представляем вашему вниманию семь бытовых вещей, от которых рекомендуется как можно скорее избавиться или хотя бы свести контакт с этими предметами к минимуму, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Ароматические свечи

Эти безобидные, на первый взгляд, элементы декора могут содержать канцерогены и токсины. В состав фитиля нередко входит свинец, который обеспечивает его твёрдость. Данный металл может вызвать гормональный дисбаланс как у детей, так и у взрослых, а его накопление в организме способствует образованию раковых клеток. Чтобы проверить, безопасные ли свечи вы используете, возьмите лист бумаги и проведите на нём фитилём ровную линию. Если она не проявилась, скорее всего, в состав фитиля входит свинец.

2. Ртутный термометр

Тяжёлые металлы ртути в больших концентрациях могут привести к болезням печени и почек, а также стать причиной развития онкологических патологий. Если вы разбили градусник или другие ртутьсодержащие вещи — например, люминесцентные лампы, — помещение следует проветрить (чтобы температура не достигла отметки +18°С, при которой начинается испарение ртути), ртутные шарики собрать листом бумаги или резиновой перчаткой и поместить в банку с концентрированным раствором марганцовки под плотно закрытую крышку, а поверхности, которые с ними контактировали, следует тщательно обработать концентрированным раствором перманганата калия (тёмно-бурого цвета) и через полчаса после нанесения смыть мыльно-содовым раствором. Для утилизации остатки ртутного градусника следует передать специалистам службы чрезвычайных ситуаций. В ситуации с разбившейся люминисцентной лампой можно ограничиться проветриванием помещения и элиминацией осколков.

3. Освежители воздуха

Каждый из нас хочет, чтобы у него дома всегда приятно пахло. Сегодня флакон с освежителем воздуха можно найти едва ли не в любом туалете или ванной комнате. Однако эти средства содержат опасные вещества — фталаты, которые могут нанести ощутимый вред репродуктивному здоровью, обладают канцерогенными свойствами и способны спровоцировать развитие астмы. Для нейтрализации неприятных запахов в туалете лучше использовать натуральные эфирные масла — например, мяты.

4. Дезодоранты и антиперспиранты

Данные средства содержат алюминий, а также упомянутые выше триклозан и фталаты, которые представляют серьёзную опасность для здоровья. Особенно не рекомендуется использовать антиперспиранты женщинам — алюминий может стать причиной развития рака груди.

5. Посуда с тефлоновым покрытием

Да, подобная посуда позволяет готовить еду с минимальным количеством масла и предотвращает её пригорание. К тому же, сама по себе она совершенно безопасна. Однако, как только на сковороде появляется царапина, повреждённое тефлоновое покрытие при нагревании начинает выделять опасные химические вещества, в частности, перфтороктановую карбоновую кислоту, которая может стать пусковым механизмом для развития сахарного диабета или бесконтрольного деления клеток различных тканей.

6. Занавески для душа

В состав занавесок для душа очень часто входит поливинилхлорид (PVC) — один из самых дешёвых видов термопластика. Этот материал под воздействием водяного пара выделяет канцерогенные соединения и токсины, мишенью для которых являются дыхательные пути. Настоятельно рекомендуем вам заменить пластмассовые занавески на шторки из натурального хлопка или стеклянные панели.

7. Средства для чистки ковров

Химические вещества, которые призваны удалять трудновыводимые пятна, могут спровоцировать развитие рака лёгких. Большинство средств для чистки ковров содержит перхлорэтилен и нафталин, которые способны увеличить вероятность развития онкологических заболеваний. Советуем вам обрабатывать пятна на ковре уксусом и пищевой содой, они гораздо безопаснее промышленных чистящих средств.