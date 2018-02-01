Если вы никак не можете похудеть, проблема может быть в вашей злости!

Эксперименты длились более десяти лет, пишет Noticieros Televisa. Специалисты по питанию определили, что гнев способствует высвобождению таких гормонов, как кортизол и адреналин, пишет Lifter.com.ua.

Они отвечают за регулирование уровня глюкозы, посылая сигнал, который заставляет тело полагать, что ему нужно высвободить больше энергии.

Следовательно, увеличивается чувство голода.

Увеличение потребления пищи вызывает избыток питательных веществ (в организме накапливаются белки и жиры), из-за чего и происходит набор веса.

Специалисты обнаружили, что люди, которые регулярно сердятся, чаще чувствуют голод.

Если человек много ест, но не использует полученную энергию, глюкоза в организме превращается в жир.

Кроме того, специалисты утверждают, что гормоны, вырабатываемые во время гнева, аналогичны при стрессе, страхе или напряжении.

independent.co.uk

Уровень адреналина и кортизола в крови не позволяет сжигать достаточное количество калорий в течение дня.

Хуан Мануэль Вилла, диетолог и автор книги «Сердитые люди набирают вес быстрее», поддерживает эту теорию и объясняет, что существует тесная связь между эмоциями людей и их весом.