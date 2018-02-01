Десять элементарных ошибок при стирке, которые портят одежду и машинку

Мы подготовили для вас десять самых частых ошибок, которые важно предотвращать, чтобы не испортить свои наряды и верного помощника.

1. Ни минуты отдыха

Эффективнее всего загружать машину снова, не давая ей отдыха после первой стирки, если есть еще вещи. Это позволит использовать тепло от предыдущего цикла. Таким способом вы сокращаете потребление электроэнергии, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Используйте средство от накипи

Просто порошок и всё? Не надо так! Жесткая вода — главная причина образования накипи в стиральной машине. Если вы не хотите, чтобы прибор вышел из строя через несколько лет, периодически очищайте ее с помощью уксуса.

Очистите барабан от вещей. Залейте в контейнер для жидкого порошка 9%-й уксус и установите на максимально длинный цикл стирки на режим вываривания. Когда этот режим закончится, запустите «быструю стирку» для того, чтобы полностью вымыть машинку от уксуса и накипи.

3. Застегивать или нет?

Молнии следует застегивать перед стиркой, чтобы зубчики не повредили другие вещи. А пуговицы желательно расстегивать, иначе они могут оторваться и нитки быстро испортятся.

4. Не трите пятно!

Перед тем как положить одежду в машинку, мы застирываем въевшиеся пятна, прикладывая к этому все свои усилия. Но, если вы не хотите, чтобы появилась дырка, тогда лучше не тереть его. Возьмите кусок белой ткани, налейте на него пятновыводитель и промакивайте, пока не образуется пена.

5. Так вот куда исчезает второй носок!

Пропадали ли у вас когда-либо носки? Мы сейчас раскроем вам тайну, куда всё-таки они исчезают. При слишком плотной загрузке машины они прижимаются к краю и попадают в небольшой зазор между резиновым уплотнением и барабаном. Чтобы такого не произошло, связывайте их вместе либо используйте специальный мешочек для стирки мелких вещей.

6. Стирайте купальники правильно

Купальники и другую одежду из эластана и спандекса нужно стирать только вручную и в прохладной воде.

7. Избыток порошка

Если вещь очень грязная — не нужно сыпать больше порошка. Даже небольшое его количество справится со своей задачей. Много средства для стирки — много пены, которая мешает качественному очищению вещей.

8. Теннисные мячики для стирки

Если после зимы вы решитесь постирать свой пуховик, тогда положите к нему еще два теннисных мячика в барабан, чтобы пух не скатывался и пена хорошо выполоскалась потом.

9. Приобретите мешочек для стирки мелких вещей

Он отлично подходит для бюстгальтеров, белья, носков и колготок. Вещи при этом не растягиваются и не цепляются.

10. Очищайте машинку

Не забывайте очищать съемный отсек для порошка и кондиционера, так как под ним скапливаются моющие средства. После стирки не закрывайте дверцу, а дайте машине высохнуть и проветриться.