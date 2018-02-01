Zara выпустила ″новую модную одежду″. Интернет взорвался от смеха!

Лунги – это небольшой кусок ткани, который оборачивают вокруг талии в форме трубки и подвязывают спереди.

Лунги – это то, что носили ваш отец и дед, если они из Юго-Восточной Азии. Или же то, чем вас попросят прикрыть ваши ноги перед посещением храма или пагоды, если вы турист, пишет Lifter.com.ua.

Но теперь лунги – ее ещё называют лунгаи, лонгаи и т.д. – провозглашена частью уличной моды. В основном это одежда больше предназначена для мужчин. Ее носили на протяжении многих поколений в Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и Арабском мире.

Лунги свободные и легкие, идеально подходят для теплого климата, а благодаря их длине в них вы выглядите скромно, но презентабельно.

Чаще всего клетчатые, лунги могут быть изготовлены из различных качественных тканей.

Какая у них стоимость? Обычно не больше нескольких долларов. Однако не так давно торговая марка Zara начала продавать что-то удивительно похожее на лунги, по цене (по крайней мере, в Великобритании) 98 долларов США!

Как пишет Zara, это «клетчатая мини-юбка, задрапированная спереди». Также она имеет застежку-молнию на спине, скрытую вдоль шва.

Она изготовлена из полиэстера и вискозы и, в отличие от оригинала, ей подходит только сухая чистка.

Многие комментаторы в интернете крайне удивляются при просмотре каталога товаров Zara.

Также там много одежды, которую большинство людей ассоциируют со своими дядями и отцами, продается в качестве женской моды – и по невероятно крутой цене.

Другие расстроились, что на сайте лунги даже не упоминаются. Не было там и никаких ссылок на их истоки.

Некоторые в комментариях обвиняют мировые модные бренды в том, что они производят свою одежду за гроши в бедных азиатских странах, а потом выставляют сумасшедшие цены якобы за «модный бренд».