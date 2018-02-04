Диета партнера является лучшей мотивацией для похудения

Принято считать, что дурной пример заразителен, но то же самое касается и примера хорошего. Исследователи из Университета Коннектикута наблюдали за прогрессом в деле похудения 130 пар в течение 6 месяцев. В большинстве этих союзов только один партнер придерживался определенной стратегии по борьбе с лишним весом, а второй предпочитал употреблять то, что ему нравится и не особо концентрироваться на физических нагрузках. Оказалось, что если один партнер садился на диету, то и второй начинал обращать более пристальное внимание на свое питание. То же самое касалось и регулярных тренировок. Подобного рода партнеры в течение периода наблюдений лишились приблизительно 3% своего веса, пишет Medikforum.ru.

«Изменения нашего питания и режима тренировок могут влиять на наших партнеров как положительно, так и отрицательно, - подчеркивают авторы исследования. - Если мы сами вдруг решаемся отказаться от мучных и жирных продуктов, начав посещать спортзал и высыпаться, то и наши половинки могут сесть на диету, чаще взвешиваться, подсчитывать калории и тренироваться. Но если мы запускаем себя, то же самое может произойти с нашими партнерами, которые часто копируют поведение тех людей, с кем они находятся под одной крышей».