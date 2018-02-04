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Желатиновая маска от морщин: эффект - супер!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Если на лице появляются морщины, мы начинаем прикладывать все усилия, чтобы избавиться от них. Это бывает сложно, но все же есть способ, который поможет в короткие сроки разгладить морщинки.

Косметологи рассказали, что существует хорошая маска на основе желатина. Она великолепно очищает кожу, смягчает ее, омолаживает и разглаживает морщины, а еще - хорошо освежает цвет лица, кожа становится гладкой и ровной, сообщает Rus.tvnet.lv.

Все маски с желатином очень эффективны. Для приготовления этого средства вам понадобится по одной ложке желатина и молока, а также пол-ложечки овсяной муки. Желатин нужно залить теплой водой. Подождать, пока он набухнет, после чего нагреть его на водяной бане. Далее добавить молоко и муку. Все перемешать и нанести на лицо, предварительно покрытое тонким слоем крем. Держать такую маску нужно минут двадцать, после чего аккуратно смыть с помощью спонжа и воды.

Стоит отметить, что зону вокруг глаз следует избегать, поскольку кожа в этой области очень нежная. При желании можно нанести эту маску и на зону декольте. С маской не желательно делать какие-либо движения мимические. Так эффект будет намного лучше. Маска, когда высыхает, то покрывает лицо тонкой пленкой. В результате пошевелить нельзя вообще ничем.

Эта маска действительно хорошо разглаживает морщины. Главное, делать ее регулярно хотя бы раз в неделю.

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