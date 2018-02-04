Браки низких жен и высоких мужей — самые счастливые, по данным ученых

Во время исследования были проанализированы данные, собранные у 7850 женщин, пребывающих в длительных отношениях, и на их основании установлено, что тяга женщин к более высоким мужчинам исходит из эволюции. В подсознании женщины заложено, что высокие мужчины – более сильные, выносливые и смогут обеспечить более здоровое и крепкое потомство, пишет Soulpost.ru.

Влияние разницы в росте на счастье в браке, однако, со временем исчезает, ведущий исследования Китае Сон говорит, что чувство счастья между мужчиной и женщиной разного роста полностью нивелируется через 18 лет. Достаточно для того, чтобы вырастить ребенка и отпустить его во взрослую жизнь.

Сон выдвигает ряд причин, почему высокий рост мужа может негативно повлиять на счастье жены в долгосрочной перспективе. Помимо того, что жены могут просто привыкнуть к росту своего мужа, Сон говорит, что женщины также могут чувствовать себя по-другому, как только они потеряют качество, которое привлекло к ним высокого мужа, например, их красота.