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  • Браки низких жен и высоких мужей — самые счастливые, по данным ученых

Браки низких жен и высоких мужей — самые счастливые, по данным ученых

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году, пары, в которых мужчина намного выше женщины, имеют самые счастливые отношения.

Во время исследования были проанализированы данные, собранные у 7850 женщин, пребывающих в длительных отношениях, и на их основании установлено, что тяга женщин к более высоким мужчинам исходит из эволюции. В подсознании женщины заложено, что высокие мужчины – более сильные, выносливые и смогут обеспечить более здоровое и крепкое потомство, пишет Soulpost.ru.

Влияние разницы в росте на счастье в браке, однако, со временем исчезает, ведущий исследования Китае Сон говорит, что чувство счастья между мужчиной и женщиной разного роста полностью нивелируется через 18 лет. Достаточно для того, чтобы вырастить ребенка и отпустить его во взрослую жизнь.

Сон выдвигает ряд причин, почему высокий рост мужа может негативно повлиять на счастье жены в долгосрочной перспективе. Помимо того, что жены могут просто привыкнуть к росту своего мужа, Сон говорит, что женщины также могут чувствовать себя по-другому, как только они потеряют качество, которое привлекло к ним высокого мужа, например, их красота.

Высокий рост также не может компенсировать деструктивное поведение. Изменение отношения высокого мужа к своей жене, также может объясняться истощающим эффектом счастья в союзах партнеров различной высоты. Если мужчина начинает проявлять меньшую привязанность, уделять больше внимания другим женщинам или оказывать меньшую помощь по уходу за детьми, высота неспособна противодействовать последствиям такого поведения.

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