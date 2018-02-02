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Пять типичных ошибок во время очищения кожи лица

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Очищение кожи лица считается одним из самых главных ритуалов в уходе за кожей. У многих девушек очищение кожи означает умыть лицо водой, и на этом процедура очистки заканчивается. Успеем тебя расстроить, но ты неправильно очищаешь кожу.

Читай, и начинай работу над ошибками прямо сейчас!

Очищаешь кожу раз в день. Самой грубой ошибкой многих девушек является очищение кожи только утром или только вечером. Дерматологи настаивают проводить процедуру очищения утром и вечером. Используй специальные гели или пенки для умывания. Тебе нужно совсем немного средства выдавить на ладони, растереть между пальцами, и круговыми движениями нанести на кожу, передает Lady.tochka.net.

Для очищения используешь крем или бальзам. Чтобы очистить кожу лица от сальных желез, пыли и грязи, косметологи рекомендуют обратить внимание на пенку или гель. Крем или бальзам для умывания могут оставить осадок на коже, что приведет к раздражениям и воспалениям.

Не следишь за температурой воды. Во время умывания кожи лица дерматологи настаивают обращать внимание на температуру воды. Слишком горячая вода способна открыть поры, что может привести к воспалениям и акне. Лучше всего использовать воду комнатной температуры.

Очищаешь кожу лица скрабом или пилингом. Очищение лица - это очищение специальными гелями или пенками. А ежедневное скрабирование может усилить раздражение и спровоцировать высыпания.

Перед очищением ты не моешь руки. Чтобы грязь и бактерии с рук не перекочевали на лицо, перед процедурой очищения нужно обязательно вымыть руки и только потом браться за гели или пенки.

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