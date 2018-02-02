Пять типичных ошибок во время очищения кожи лица

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Очищаешь кожу раз в день. Самой грубой ошибкой многих девушек является очищение кожи только утром или только вечером. Дерматологи настаивают проводить процедуру очищения утром и вечером. Используй специальные гели или пенки для умывания. Тебе нужно совсем немного средства выдавить на ладони, растереть между пальцами, и круговыми движениями нанести на кожу, передает Lady.tochka.net.

Для очищения используешь крем или бальзам. Чтобы очистить кожу лица от сальных желез, пыли и грязи, косметологи рекомендуют обратить внимание на пенку или гель. Крем или бальзам для умывания могут оставить осадок на коже, что приведет к раздражениям и воспалениям.

Не следишь за температурой воды. Во время умывания кожи лица дерматологи настаивают обращать внимание на температуру воды. Слишком горячая вода способна открыть поры, что может привести к воспалениям и акне. Лучше всего использовать воду комнатной температуры.

Очищаешь кожу лица скрабом или пилингом. Очищение лица - это очищение специальными гелями или пенками. А ежедневное скрабирование может усилить раздражение и спровоцировать высыпания.