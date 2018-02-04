Пять распространенных ошибок во время депиляции в домашних условиях

Каждая девушка по-своему борется с нежелательными волосами. Одни прибегают до фото или лазерной эпиляции, другие делают восковую или сахарную депиляцию, ну или на крайний случай используют всеми известную бритву. И многие, во время депиляции допускают ошибки при удалении волос в домашних условиях, даже не подозревая этого.
Депиляций без крема или геля. Самая распространенная ошибка многих девушек - это депиляция волос без крема или геля. Если ты решила пользоваться бритвой, тогда обязательно купи специальный крем или гель, с помощью которого ты сможешь избежать раздражение и даже врастание волосков. Также такие средства существенно увлажняют кожу и защищают от повреждения, пишет Lady.tochka.net.
Неправильно удаляешь волоски воском. Если ты решила избавиться от нежеланной растительности с помощью воска, тогда тебе нужно знать, что во время этой процедуры нужно обязательно потянуть кожу в противоположном направлении, так ты сможешь оторвать полосу воска от кожи. В противном случае вместе с удаленными волосками ты получишь живописные синяки.
Удаление волос во время менструации. И не важно, делаешь ты эту процедуру дома или в салоне. Во время менструации из-за изменение гормонального фона и повышенное кровообращение непосредственно перед, во время и после менструации приводит к повышенной чувствительности к боли. Для депиляции лучше всего выбирать середину цикла и день овуляции.
Депиляция кожи утром. Не менее популярной ошибкой является удаление волос в утреннее время. А все дело в том, что за ночь ноги слегка отекают, скрывая под кожей часть волосков, и лезвие бритвы просто не достает до них. Когда же отек сходит, появляется неприятная колючая щетинка. Лучше всего делать процедуру вечером.
Депиляция в горячей ванне. Многие девушки думают, что если распарить кожу, впоследствии не возникнет раздражение. Но увы это не так. Когда ты находишься в горячей воде, кожа распаривается и немного отекает, скрывая часть волоска у корня. Лучше всего подержи ноги над водой 5-10 минут и только потом начинай бритье.