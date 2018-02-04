Пять распространенных ошибок во время депиляции в домашних условиях

Депиляций без крема или геля. Самая распространенная ошибка многих девушек - это депиляция волос без крема или геля. Если ты решила пользоваться бритвой, тогда обязательно купи специальный крем или гель, с помощью которого ты сможешь избежать раздражение и даже врастание волосков. Также такие средства существенно увлажняют кожу и защищают от повреждения, пишет Lady.tochka.net.

Неправильно удаляешь волоски воском. Если ты решила избавиться от нежеланной растительности с помощью воска, тогда тебе нужно знать, что во время этой процедуры нужно обязательно потянуть кожу в противоположном направлении, так ты сможешь оторвать полосу воска от кожи. В противном случае вместе с удаленными волосками ты получишь живописные синяки.

Удаление волос во время менструации. И не важно, делаешь ты эту процедуру дома или в салоне. Во время менструации из-за изменение гормонального фона и повышенное кровообращение непосредственно перед, во время и после менструации приводит к повышенной чувствительности к боли. Для депиляции лучше всего выбирать середину цикла и день овуляции.

Депиляция кожи утром. Не менее популярной ошибкой является удаление волос в утреннее время. А все дело в том, что за ночь ноги слегка отекают, скрывая под кожей часть волосков, и лезвие бритвы просто не достает до них. Когда же отек сходит, появляется неприятная колючая щетинка. Лучше всего делать процедуру вечером.