Психологи рассказали, стоит ли женщинам возвращаться к бывшим партнерам

Большую часть времени любовь должна быть количественной, а не качественной. Вот почему многие люди ценят долговременный комфорт, ставя его гораздо выше кратковременной «химии». Нет ничего плохого в том, чтобы вернуться к своему бывшему, если ваши новые отношения не сложились. Вполне возможно, что теперь вы сможете решить те проблемы, которые когда-то казались непреодолимыми. Ведь люди постоянно эволюционируют, и даже если причиной вашего разрыва было предательство, то порой нужно простить и это. Можно работать над собой для того, чтобы принять те несовершенства бывшего партнера, которые казались вам невыносимыми, пишет Medikforum.ru.

Однако психологи совершенно убеждены в том, что существуют обстоятельства, категорически исключающие восстановление отношений с бывшим. К примеру, это ни в коем случае нельзя делать, если мужчина проявлял к вам физическое или психологическое насилие. Кроме того, не стоит возвращаться к человеку, который страдает от какой-либо сильной физической зависимости вроде алкоголизма или наркомании. Тем более, если он сам не выражает настойчивого желания покончить с этим расстройством.