Рецепт: готовим нежные крабовые палочки в кляре

В первую очередь размораживаем основной ингредиент – крабовое мясо. Далее готовим кляр: натираем на мелкой тeрке сыр и чеснок, смешиваем их с яйцами и майонезом до однородной массы, пишет Justcooidea.ru .

Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне, крабовые палочки или мясо хорошенько обваливаем в получившемся кляре, затем обжариваем с каждой стороны до румяной корочки. После жарки палочки можно сложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем перекладываем их на тарелку и подаем с зеленью и болгарским перцем или с любым соусом, который вам по душе!