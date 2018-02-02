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Рецепт: готовим нежные крабовые палочки в кляре

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Крабовые палочки. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

А вы знали, что крабовые палочки можно пустить не только на салат? Нет? Тогда этот рецепт для вас! Сегодня вы узнаете, как приготовить нежные и самые вкусные крабовые палочки в кляре. Кто-нибудь обязательно попросит добавку!

Ингредиенты

- мясо краба (крабовые палочки)

- кусочек сыра среднего размера

- 2 яйца

- 50 гр. майонеза

- несколько зубчиков чеснока

Приготовление

В первую очередь размораживаем основной ингредиент – крабовое мясо. Далее готовим кляр: натираем на мелкой тeрке сыр и чеснок, смешиваем их с яйцами и майонезом до однородной массы, пишет Justcooidea.ru.

Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне, крабовые палочки или мясо хорошенько обваливаем в получившемся кляре, затем обжариваем с каждой стороны до румяной корочки. После жарки палочки можно сложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем перекладываем их на тарелку и подаем с зеленью и болгарским перцем или с любым соусом, который вам по душе!

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