Серебро на плечах и бриллианты: Кейт Миддлтон покорила вечерним платьем на ужине в Норвегии

Норвежским монархам можно позавидовать – они могли вживую наслаждаться Кейт. Итак, для вечера она надела струящееся платье с серебряным узором на плечах. Сережки и браслет с бриллиантами, которые ей подарили на свадьбу, дополнили нежный образ. В руках был пудровый клатч, сообщает Fabiosa.com/ru.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ФОТО: KGC-178/GoffPhotos.com

Грех не сказать, что главным украшением герцогини было счастье. Его выдают искрящиеся глаза и здоровый румянец.

Кейт Миддлтон ФОТО: KGC-178/GoffPhotos.com

Отметим, 1 и 2 февраля принц Уильям и Кейт Миддлтон гостят в Норвегии. Сейчас у них скандинавский тур, который стартовал в Швеции. Из-за непогоды пара сократила свое пребывание там и на полдня раньше прилетела в Осло. У трапа их встречали кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит.

Король Норвегии Харальд и Кейт Миддлтон ФОТО: KGC-178/GoffPhotos.com

Какой насыщенный первый день февраля получился! По прилету герцоги встретились с поклонниками и осмотрели Скульптурный парк в Дворцовых садах. Вечером – ужин в компании короля Харальда и королевы Сони. И это при том, что Кейт на 7-м месяце беременности. Вот это активность!