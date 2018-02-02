Чем вредны обезжиренные продукты? Четыре причины от них отказаться

1. Снижение когнитивных функций

Головной мозг — это основной потребитель энергии в нашем организме. Нормальное его функционирование требует регулярного поступления жирных кислот. Согласно проведенным научным исследованиям, люди с достаточным количеством холестерина в рационе лучше справляются с когнитивными тестами, чем те, кто всячески избегает его потребления. Таким образом, диета с низким содержанием жиров ухудшает работоспособность, снижает концентрацию и внимание, негативно сказывается на абстрактном мышлении и является причиной лабильного настроения Fabiosa.com/ru.

2. Нарушение гормонального баланса

Холестерин — это вещество, на базе которого синтезируются наши стероидные гормоны (женские и мужские половые гормоны и гормоны надпочечных желёз). Также некоторые липиды выступают в качестве антиоксидантов и являются предшественниками важных нейромедиаторов. Исследования показывают, что низкожировая диета приводит к нарушению продукции половых гормонов, расстройствам менструального цикла и даже невозможности забеременеть. Также установлено, что потребление жирных молочных продуктов снижает риск возникновения бесплодия.

3. Лишний вес и ожирение

Ожирение может быть следствием ограничения количества жиров в рационе. Звучит парадоксально, не так ли? Клиническое исследование продемонстрировало, что люди с ожирением, которые потребляют достаточное количество жиров, худеют гораздо быстрее, чем люди, которые сидят на низкожировой диете и также имеют лишний вес. Более того, адекватное количество жиров в рационе способствует нормализации уровня грелина и лептина (гормоны голода и насыщения соответственно).

4. Сердечно-сосудистые заболевания

Клинические исследования подтверждают положительное влияние ненасыщенных жирных кислот на сердечно-сосудистую систему. Их потребление ассоциировано с нормализацией липидного профиля, снижением артериального давления и уровня холестерина в крови, а также с увеличением чувствительности тканей к инсулину. Также установлено, что средиземноморская диета, которая подразумевает получение 30-35% суточной нормы калорий за счёт жиров, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения.