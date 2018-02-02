Многие думают, что женщина, которая использует ботокс, считается изуродованной и теряет свою натуральность. Но со временем мы не молодеем, и уже в скором времени любая женщина увидит у себя морщины и дряблую кожу. Чтобы выровнять кожу, сделать ее более эластичной, никакие кремы не смогут вам помочь. Только специальные косметические процедуры способны вернуть вам упругую кожу и избавить от глубоких морщин, пишет Ivona.bigmir.net.

Инъекции ботокса снимают напряжение с мимических мышц, что приводит к исчезновению морщин – “гусиных лапок“ вокруг глаз, морщин вокруг рта, на лбу, в зоне носогубной складки, на бровях, на переносице и прочее. Наша редакция решила собрать самые распространенные мифы о ботоксе.

Ботокс нужен только для женщин в возрасте.

Часто ботокс рекомендуют использовать девушкам и в 25-30 лет, когда косметологи замечают предварительное старение кожи по каким либо причинам. Однако, квалифицированные пластические хирурги не рекомендуют эту процедуру особам, младше 18 лет.

Морщины сразу же “покидают“ лицо.

Ботокс всего лишь на время убирает видимые морщинки и разглаживает кожу лица. Эффект процедуры не перманентный, поэтому, очевидно, что ожидать от него сверхъестественный результат не стоит.

Ботокс токсичен для организма.

Многие думают, что ботокс опасен, ссылаясь на то, что его делают из бактерий ботулина. Но прежде, чем применять его, ботокс проходит ряд процессов очистки. Хотя, доля правды в этом есть: неквалифицированные пластические хирурги и непроверенные препараты действительно опасны. В грамотных руках риск минимален.

Ботокс “замуровывает“ мимику.

Бытует мнение, что ботокс как бы “замораживает“ лицо и вы не можете выразить им ни одну эмоцию. На самом деле это не так, спустя одну-две недели (индивидуально у каждого), к лицу возвращается способность выражать экспрессию, другими словами, вы сможете с легкостью изобразить любую эмоцию.

Иньекции ботокса делаются только один раз.