Восточная кухня: фалафель

Оригинальное блюдо стран Ближнего Востока представляет собой жареные во фритюре шарики из измельченного нута, иногда добавляют фасоль. Важно подобрать к фалафели пряности.
Ингредиенты
Горох (нут) 500 г
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок 4 зубца
Перец чили 1 шт.
Петрушка пучок
Панировка 3 ст.л.
Разрыхлитель 1 пакетик (10 г)
Соль 1 ч.л.
Зира 2 ч.л.
Кориандр в зернах 2 ч.л.
Растительное масло 700 мл
Приготовление
Промыть тщательно горох, замочить его в холодной воде на ночь. Очистить лук и чеснок, изъять из перца зерна. Слить воду с гороха и пропустить его через мясорубку, добавляя: лук, чеснок, перец и зелень. Измельчить кориандр и зиру.
Добавить в гороховую массу измельченные специи и перемешать. Сформировать шарики, по размеру напоминающие грецкий орешек, пишет Ivona.bigmir.net.
Нагреть масло в казане и жарить по 4-5 шариков до золотистости. Следить, чтобы они не прилипали к стенкам и дну казана. Выложить готовые фалафели на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Подавать фалафель с хумусом, питой, овощными салатами.