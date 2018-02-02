Восточная кухня: фалафель

Ингредиенты

Горох (нут) 500 г

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 4 зубца

Перец чили 1 шт.

Петрушка пучок

Панировка 3 ст.л.

Разрыхлитель 1 пакетик (10 г)

Соль 1 ч.л.

Зира 2 ч.л.

Кориандр в зернах 2 ч.л.

Растительное масло 700 мл

Приготовление

Промыть тщательно горох, замочить его в холодной воде на ночь. Очистить лук и чеснок, изъять из перца зерна. Слить воду с гороха и пропустить его через мясорубку, добавляя: лук, чеснок, перец и зелень. Измельчить кориандр и зиру.

Добавить в гороховую массу измельченные специи и перемешать. Сформировать шарики, по размеру напоминающие грецкий орешек, пишет Ivona.bigmir.net.