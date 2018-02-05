15 самых неприятных вещей в женщинах, по мнению мужчин

Эгоцентризм

Мужчины любят женщин, которые любят себя. Но если она любит только себя, и никого больше, это весьма удручающе, пишет Uspeh.club.

Нечестность

Главное в отношениях – это доверие. А как можно доверять женщине, которую поймали на нечестности?

Мнимая глупость

Принято считать, что мужчины любят глупышек, вот дамы и стараются изо всех сил. Но на самом деле глупые барышни привлекают лишь самых неуверенных в себе и недалеких мужчин.

Мнимая крутость

Некоторые женщины стараются вести себя грубовато с мужчинами, чтобы выглядеть покруче. И мужчинам это совершенно не по душе. Хотя, бесспорно, есть женщины, которым это действительно идет.

Попытки вызвать его ревность

Это неэффективно – мужчины почти всегда чувствуют желание манипулировать им, и это их раздражает.

Мнимая неприступность

Тут все немного неоднозначно. С одной стороны, хоть какие-то усилия мужчина должен приложить для того, чтобы завоевать вас. С другой, заставлять его карабкаться по стенам неприступной башни – не самая лучшая идея.

Интернет-зависимость

Кому понравится, что женщина на свидании не вылезает из телефона?

Неумение говорить прямо

Вы хотели в итальянский ресторан, но кокетливо хихикали, когда он спрашивал вас об этом. И в итоге вы пошли в японский, а вы потом очень долго дулись на него за то, что он вас не понял. Не надо так делать.

Узкое мышление

Стереотипы и утвержденные кем-то принципы не всегда бывают мудрыми, и чаще всего даже наоборот. И если женщина бездумно повторяет то, чему ее научили – особенно на тему того, что мужчина должен, это отталкивает.

Слишком широкие взгляды

Впрочем, и это мужчинам не нравится. Сложные создания.

Беспомощность

Им, конечно, нравится чувствовать себя сильными, но самостоятельные женщины им больше по душе.

Пафос

Особенно в социальных сетях. Мало кто из мужчин любит, когда женщина выкладывает пафосные фотографии сутки напролет.

Неумение говорить комплименты

На самом деле, мужчинам порой тоже хочется услышать, что они самые-самые. Почему бы не порадовать любимого?

Неумение быть самой собой