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  • Девушка поделилась новым способом жарить блинчики: просто и очень удобно

Девушка поделилась новым способом жарить блинчики: просто и очень удобно

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Блины.

ФОТО: Alexander Ryumin/Alexander Ryumin/TASS

Все мы иногда любим побаловать домашних свежими блинчиками, которые можно делать с солеными или сладкими начинками, макать в варенье или сгущенку, или просто есть, запивая молоком. Но приготовление блинов требует достаточно много времени, так как нужно наловчиться, прежде чем блинчик получится ровным, тоненьким и без дырочек.

Недавно жительница бразильского города Каноас, Бразилия, показала очень крутой способ жарить блинчики быстрее. Секрет в расположении сковороды. Кажется очень странным, но для этой техники приготовления блинчиков вам понадобится дно сковороды, передает Ihappymama.ru.

Смотрите подробности в видео.

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