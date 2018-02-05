Девушка поделилась новым способом жарить блинчики: просто и очень удобно

Все мы иногда любим побаловать домашних свежими блинчиками, которые можно делать с солеными или сладкими начинками, макать в варенье или сгущенку, или просто есть, запивая молоком. Но приготовление блинов требует достаточно много времени, так как нужно наловчиться, прежде чем блинчик получится ровным, тоненьким и без дырочек.