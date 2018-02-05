Девушка поделилась новым способом жарить блинчики: просто и очень удобно
5 февраля 2018 г., 16:18
Все мы иногда любим побаловать домашних свежими блинчиками, которые можно делать с солеными или сладкими начинками, макать в варенье или сгущенку, или просто есть, запивая молоком. Но приготовление блинов требует достаточно много времени, так как нужно наловчиться, прежде чем блинчик получится ровным, тоненьким и без дырочек.
Недавно жительница бразильского города Каноас, Бразилия, показала очень крутой способ жарить блинчики быстрее. Секрет в расположении сковороды. Кажется очень странным, но для этой техники приготовления блинчиков вам понадобится дно сковороды, передает Ihappymama.ru.
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