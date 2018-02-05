Вы не поверите! Эта стройная вегетарианка – на шестом месяце беременности

У всех беременных животики разные: у кого-то побольше, у кого-то – меньше, кому-то достался кругленький живот, а кому-то – овальный. Это зависит от размера плода и от особенностей фигуры будущей матери. Но бывают и очень странные случаи с формой животов у беременных. Как, например, в случае с 18-летней американкой Реанной Стивенс.
Недавно Реанна выложила в Сеть фотографии с оголенным животом и сообщила своим подписчикам, что она уже на шестом месяце беременности. Естественно, в это никто не поверил, так как живот у молодой женщины – совершенно плоский. Такой живот бывает не у всех, кто следит за фигурой, а у Реанны это полгода беременности, передает Ihappymama.ru.
После этих фото на нее посыпались комментарии о том, что она лгунья, и ей пришлось выложить свой снимок с УЗИ, где четко виден плод. Реанне пришлось отвечать на многочисленные комментарии удивленных людей, и оказалось, что женщина просто не ест вредной пищи, не употребляет мяса, не пьет газировку, ходит в зал и занимается восточными единоборствами.
И хотя многие были злы на Реанну за такой образ жизни во время беременности, акушер, у которого она постоянно наблюдается, говорит, что с плодом все в полном порядке. А сама Реанна уверена в том, что будет самой лучшей матерью для своего ребенка. Помимо правильного питания, на такой подозрительно плоской форме живота Реанны отразились еще и гены: когда мать женщины была беременна ею, у нее тоже едва был заметен животик.