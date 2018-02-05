Вы не поверите! Эта стройная вегетарианка – на шестом месяце беременности

Недавно Реанна выложила в Сеть фотографии с оголенным животом и сообщила своим подписчикам, что она уже на шестом месяце беременности. Естественно, в это никто не поверил, так как живот у молодой женщины – совершенно плоский. Такой живот бывает не у всех, кто следит за фигурой, а у Реанны это полгода беременности, передает Ihappymama.ru.

После этих фото на нее посыпались комментарии о том, что она лгунья, и ей пришлось выложить свой снимок с УЗИ, где четко виден плод. Реанне пришлось отвечать на многочисленные комментарии удивленных людей, и оказалось, что женщина просто не ест вредной пищи, не употребляет мяса, не пьет газировку, ходит в зал и занимается восточными единоборствами.