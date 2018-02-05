Шесть вопросов, которые никогда не стоит задавать мужчине

Многие женщины могут вторгаться в личное пространство мужчины и задавать вопросы, на которые, кажется, есть очевидные ответы, потому они и раздражают его и выводят из себя. Вот несколько таких примеров — вопросы, которые лучше не задавать мужчине, чтобы сохранить мир и спокойствие в отношениях:

1. «Ты меня любишь?»

Мы все склонны порой слишком часто задавать этот вопрос своему мужчине, и, думаю, это то, что раздражает мужчин больше всего. Он бы не был с тобой, если бы не любит тебя. Ты наверняка получишь такой же ответ, так зачем постоянно повторять этот вопрос? И в чем его смысл? Если ты не чувствуешь, что он достаточно показывает тебе свою любовь, тогда как этот вопрос решит проблему?

2. «Как сильно ты меня любишь?»

Похоже на предыдущий вопрос. Разница в том, что в данной ситуации ты знаешь, что он любит тебя, но тебе нужны постоянные доказательства. Ты ждешь, что он будет кричать о своей любви на весь мир, но забываешь, что многие мужчины не любят шумихи, да и не знают, как говорить о своих чувствах. Единственное, чего ты добьешься этим вопросом, так это его раздраженности тем, что тебе нужно постоянно доказывать его любовь, пишет Soulpost.ru.

3. «Когда мы поженимся?»

В тот момент, когда ты задашь этот вопрос, твой мужчина почувствует давление и захочет сбежать, даже если он уже планировал сделать тебе предложение. Это нормально, что ты хочешь уже создать семью, и думаешь, что вы уже готовы. Но тогда тебе нужно просто серьезно обсудить с ним ваши перспективы и будущее. Если ты чувствуешь, что он не готов к следующему шагу, прими это или уйди, но не дави на него. Ты же не хочешь знать, что кто-то женился на тебе, просто потому что ты заставила его?

4. «Ты смотришь порно?»

Да, он смотрит. 99,9% мужчин это делают, и тебе нужно просто смириться с этим. Ты можешь ревновать, потому что он смотрит на других девушек, даже если знаешь, что это просто актрисы, но смотреть порно — в их крови, и ты ничего не можешь с этим поделать. Он может попробовать соврать тебе и сказать, что не делает этого, но поверь мне, скорее всего это таки ложь. Это не значит, что ты не удовлетворяешь его в постели и никак не должно сказаться на твоей самооценке.

5. «Ты любил свою бывшую больше, чем меня?»

Он сейчас с тобой, и это единственное, что имеет значение. Не вдавайся в подробности его прошлых отношений. Нет нужны быть мазохисткой и спрашивать у него о его бывших. Он решил оставить их в прошлом, так зачем вспоминать это? Ты же не хотела бы, чтобы он задал тебе подобный вопрос? Сосредоточься на ваших отношениях и не поднимай неуместных тем.

6. «Если бы тебе пришлось выбирать между мной и твоей матерью, кого бы ты выбрал?»