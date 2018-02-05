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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Передача «Kodutunne» собирает пожертвования: умерла молодая мать пятерых детей, один из них только родился…

Передача «Kodutunne» собирает пожертвования: умерла молодая мать пятерых детей, один из них только родился…

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ФОТО: Kanal 2

«Умерла 28-летняя мать Лиана Лебедев, у которой осталось пятеро детей, самый младший из них родился всего неделю назад», - поделилась грустной новостью продюсер программы «Kodutunde» Кристи Нилов.

Теперь коллектив программы собирает пожертвования, чтобы молодую мать пятерых детей достойно похоронить и поддержать ее детей, пишет Elu24.

«Напряжение так велико, что мы собираем целевые пожертвования. Крошечные дети Лианы нуждаются в помощи, и это правда, братьев и сестер может быть несколько, но мать и отец одни - неповторимые и незаменимые. Сделаем это все вместе».

Если вы желаете помочь детям Лианы, сделай свой перевод на счет передачи «Kodutunde»: OÜ Õuetuba EE382200221049870559, в пояснении напишите: «Liana pere».

Похороним молодую мать достойно, накормим детей!

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