Передача «Kodutunne» собирает пожертвования: умерла молодая мать пятерых детей, один из них только родился…

«Умерла 28-летняя мать Лиана Лебедев, у которой осталось пятеро детей, самый младший из них родился всего неделю назад», - поделилась грустной новостью продюсер программы «Kodutunde» Кристи Нилов.
Теперь коллектив программы собирает пожертвования, чтобы молодую мать пятерых детей достойно похоронить и поддержать ее детей, пишет Elu24.
«Напряжение так велико, что мы собираем целевые пожертвования. Крошечные дети Лианы нуждаются в помощи, и это правда, братьев и сестер может быть несколько, но мать и отец одни - неповторимые и незаменимые. Сделаем это все вместе».
Если вы желаете помочь детям Лианы, сделай свой перевод на счет передачи «Kodutunde»: OÜ Õuetuba EE382200221049870559, в пояснении напишите: «Liana pere».
Похороним молодую мать достойно, накормим детей!