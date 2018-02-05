Вот что он сделает с тобой в постели, на основании его знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен — вспыльчивый, смелый и спонтанный. Он может инициировать публичный секс или подарит тебе вибрирующие трусики, чтобы ты надела их на свидание с ним. Ему нравится смотреть, как ты получаешь удовольствие, он может даже снять эротическое видео с твоим участием, чтобы пересматривать его, когда он захочет, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Тельцу нравятся земные удовольствия, поэтому неудивительно, что он хотел бы совместить два его любимейших наслаждения: секс и пищу. Он, скорее всего, соблазнит тебя, принеся завтрак в постель, а затем размажет по вам Nutella и съест вас. Для этого знака нет ничего эротичнее сочетания вкуса и страсти.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — отличные собеседники, даже в постели. Их грязные разговоры заведут тебя на полную катушку. И, прежде, чем ты успеешь понять, ты вдруг окажешься в роли развратной няни, которая занимается с ним сексом по выходным, пока его жена в отъезде. Жена присоединится к вам позже, естественно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак наслаждается коллективной работой и общественной деятельностью, что делает его идеальным кандидатом на секс втроем и больше. Он, скорее всего, приведет тебя в подпольный секс-клуб, чтобы показать свою эксгибиционистскую сторону натуры.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев любит доминировать во всех аспектах своей жизни, и спальня не исключение. Ролевая игра БДСМ может быть интересным способом как обрести контроль, так и потерять его. Ему понравится шлепать тебя или слышать, как ты зовешь его «Папочкой».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мужчина-Дева – перфекционист и любитель контроля. Он, скорее всего, предпочтет доминировать над тобой и наказать за то, что ты не смогла идеально вымыть посуду или правильно сложить белье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — миротворцы по жизни, именно поэтому им хочется быть покорными в постели. Парню-Весам было бы приятно наслаждаться тобой в наручниках и с завязанными глазами и может даже включить в вашу сексуальную игру еще одного мужчину. Наблюдая за тем, как ты соединяешься с другим парнем, он проявит свою агрессивную сторону и покажет всем, кто здесь хозяин.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Этот бесстрашный, амбициозный и постоянно голодный к сексу тип, как правило, очень выносливый. Не удивляйся, если окажешься в ролевой игре с продуманной корпоративной фантазией о тебе, лежащей голой на рабочем столе. Его амбиции не знают границ.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот «исследователь» желает попробовать все и что угодно за один любовный сеанс. Ты обнаружишь, что занимаешься с ним сексом в позе, в которую даже не надеялась свернуться. Пребывание со Стрельцом в постели сулит множество сюрпризов и воспоминаний на память.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козерог консервативен и нуждается в четком плане в спальне. Он назовет тебе время, дату и место, и предоставит подробную информацию о том, когда, где и как он планирует заняться с тобой сексом. Ожидание – вот, что делает секс с ним настолько потрясающим.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолей любит пробовать новое. Он большой оригинал с нестандартным мышлением и высоким интеллектом. Не удивляйся, если после горячих философских дебатов ты окажешься прижатой к кровати с задранной юбкой. Он ценит, как словесную, так физическую прелюдию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)