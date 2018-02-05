Безумно вкусный чуррос: целая гора воздушной выпечки за 25 минут

Если вы хотите отведать ароматный десерт, накормив им большое семейство, и не потратить при этом много времени и денег — приготовьте чуррос. Это не слишком сладкий десерт на основе заварного теста. Его родиной считается Испания. Там его традиционно подают на завтрак, присыпав сахарной пудрой. Выделите 25 минут времени, сделайте это угощение и почувствуйте себя настоящим испанцем.
Ингредиенты
200 мл воды;
160 г пшеничной муки;
1 ст. л. разрыхлителя;
0,5 ч. л. соли;
100 мл подсолнечного масла.
Приготовление
Вскипятите воду. Просейте муку в миску. Добавьте соль и разрыхлитель. Корицу в оригинальном рецепте не используют, но вы можете попробовать, пишет Fabiosa.com/ru.
Влейте кипяток в массу. Замесите тесто, накройте полотенцем и отставьте на 10 минут.
Выложите тесто в кондитерский мешок. Если у вас его нет — подойдет пакет, в котором нужно отрезать уголок. Разогрейте растительное масло на сковороде. После выдавите на нее тесто. Отделяйте полоски теста длиной 5-10 сантиметров, разделяя их ножницами или острым ножом.
Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Доставайте их шумовкой, чтобы стекло лишнее масло.
Как есть чуррос
Чуррос надо уметь есть правильно! Этот десерт подают с горячим шоколадом, но при этом его не пьют. Он нужен, чтобы макать в него чуррос. Ароматные палочки кладут в чашку, оставляют их там на некоторое время, чтобы они хорошо пропитались и разбухли.
Дайте десерту немного остыть — готово! Если вы любите пончики, то такая выпечка вам точно понравится. Сохраняйте себе рецепт, делитесь с друзьями, пеките вкусности и ходите друг к другу в гости!