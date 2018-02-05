Безумно вкусный чуррос: целая гора воздушной выпечки за 25 минут

Ингредиенты

200 мл воды;

160 г пшеничной муки;

1 ст. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. соли;

100 мл подсолнечного масла.

Приготовление

Вскипятите воду. Просейте муку в миску. Добавьте соль и разрыхлитель. Корицу в оригинальном рецепте не используют, но вы можете попробовать, пишет Fabiosa.com/ru.

Влейте кипяток в массу. Замесите тесто, накройте полотенцем и отставьте на 10 минут.

Выложите тесто в кондитерский мешок. Если у вас его нет — подойдет пакет, в котором нужно отрезать уголок. Разогрейте растительное масло на сковороде. После выдавите на нее тесто. Отделяйте полоски теста длиной 5-10 сантиметров, разделяя их ножницами или острым ножом.

Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Доставайте их шумовкой, чтобы стекло лишнее масло.

Как есть чуррос

Чуррос надо уметь есть правильно! Этот десерт подают с горячим шоколадом, но при этом его не пьют. Он нужен, чтобы макать в него чуррос. Ароматные палочки кладут в чашку, оставляют их там на некоторое время, чтобы они хорошо пропитались и разбухли.