Женщина похудела вполовину после того, как на ней не сошелся ремень безопасности

У нее с детства был избыточный вес и все неприятности, которые с этим связаны: от издевательств до проблем со здоровьем. Однако ее силы воли никогда не хватало, чтобы избавиться от лишних килограммов. Каждый раз, когда она пыталась похудеть, ее усилия, казалось, были обречены на провал, сообщает Fabiosa.com/ru.

Но однажды она достигла точки невозврата, когда оказалась на борту самолета. Она зашла в салон, присела на место и попыталась пристегнуть ремень безопасности. И тут женщина поняла, что он не застегнется. Причина? Ее тело было настолько большим, что пояс не мог полностью охватить его.

Мы живем в мире, где большинство услуг и вещей рассчитаны на среднестатистического человека. Таким образом, люди с ожирением сталкиваются с подобными трудностями. Тут появляется дилемма: я отказываюсь от возможности похудеть и бороться за свое здоровье или кардинально меняю жизнь?

Не каждый выбирает более трудный для достижения вариант. Но Линдси сделала это. Она пообещала себе сбросить лишний вес и вести здоровую жизнь.

Это было непростым заданием. Ей пришлось сесть на строгую диету, перенести операцию на желудке, а после — эстетическую, чтобы убрать излишки кожи.

Бывали и трудные дни, когда она сомневалась и думала вернуться к своему старому пути. Он, конечно, предоставлял ей неудобства, но пройти его было намного легче.

Но Линдси достигла своей цели, и теперь она наслаждается общением со своей семьей и здоровой жизнью без боли в суставах и одышки, с большей гибкостью, чем она имела когда-либо раньше.

A post shared by Lyndsey Hoover (@mybigfatbypass) on Dec 26, 2017 at 10:49am PST