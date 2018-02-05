Пять домашних средств для лечения потрескавшихся губ

Нанесите немного свежего свекольного сока на губы и оставьте его там на 15 минут. После этого губы можно промыть прохладной водой. Вы обеспечите эту зону лица качественным увлажнением, а заодно подарите богатый красный оттенок, который выглядит очень здоровым, пишет Medikforum.ru.

Для решения проблемы потрескавшихся губ косметологи также рекомендуют воспользоваться экзотическим фруктом папайей в комбинации с мёдом. Измельченную папайю смешайте с медом в пропорции один к одному и нанесите на губы. В этом фрукте содержатся ферменты, которые очень быстро избавляют от зуда.

Промойте некоторое количество розовых лепестков проточной водой, а затем поместите их в молоко на несколько часов. После этого измельчите лепестки до определенной консистенции в виде пасты. Наносите на сухие губы два-три раза в день, а также каждый вечер перед отходом ко сну.

Алоэ вера не только помогает решить проблему потрескавшихся губ, но также укрепляет тонкий слой кожи. Из-за этого губы становятся более прочными и уже не трескаются так легко. Необходимо получить гелевую субстанцию из алоэ вера, которую надо наносить на губы перед отходом ко сну.