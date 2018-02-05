Что подарить парню на 14 февраля: лучшие идеи

Поскольку День святого Валентина – это праздник всех влюбленных, то и подарок на 14 февраля самому дорогому человеку должен соответствовать теме любви, романтики, чувственности, весны и окрыленности – согласна? Так что банальные бритвенные принадлежности или чашки тут не прокатят. А если даже и чашка – то с глубоким философским смыслом, передает Lady.tochka.net.

Организуй ему квест. Каждый мужчина в душе романтик, так что отправиться в кругосветное путешествие, пусть и по собственной квартире – это его тайная мечта. Каждую очередную подсказку можешь запаковать в собственноручно приготовленные валентинки – это же так символично! И не забудь проложить дорогу через желудок мужчины, т.е. через кухню. Пусть одну из подсказок он найдет, к примеру в нарядном капкейке, а заодно и подкрепится. Разумеется, что в День святого Валентина главным призом его поисков должна стать именно ты!

Раз День святого Валентина – праздник для двоих, то пусть твой подарок будет не простым, а символичным. Подари что-нибудь парное, намекая на то, что вы с любимым – как единое и неделимое целое, составляете влюбленную пару. Причем, это может быть подарок для него одного, к примеру, запонки, прикольные тапочки или перчатки. А может быть и дуэтный подарок на двоих: брелоки или кулоны, две подушки, объединенные общим сюжетом, чашки, составляющие единую композицию.

Тортик съестся, вино выпьется, а вот ощущения запомнятся надолго. Подари любимому настоящий сеанс массажа, сделанного собственноручно. При этом заранее подготовься, почитай литературу, просмотри мастер-класс или даже посети занятия. Также не забудь про атрибуты: свечи, масла, полумрак, музыку, и устрой вечер релакса. Дай ему насладиться процессом в полной мере, а интим прибереги напоследок.

Разбуди свои желания и отпусти фантазию. Сегодня можно! Каким бы ты хотела видеть своего мачо? Мужественным рыцарем или игривым ласковым котенком? Загляни в секс-шоп и, выбирая своему мужчине нижнее белье, сделай подарок прежде всего себе, реализовав свой каприз. И даже если это будут трусы, пусть они будут с намеком, чего ты хочешь от него в этот День влюбленных.