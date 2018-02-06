Восемь хитростей, как сделать поедание пиццы не таким вредным

1. Выбирай тонкую корочку

Так ты не только лишних калорий не наберешь, но и не переборщишь с углеводами. Тем более что в пицце на пышном тесте гораздо больше сыра и топингов (меньше ешь — меньше толстеешь), передает Lady.mail.ru.

2. Стряхни лишнее масло

Часто в приготовлении пиццы используются твердые сорта сыра, которые выделяют масло при запекании. Каждая чайная ложка масла, между прочим, равна примерно 40 калориям и 4,5 г жира, так что для всех вокруг будет лучше, если ты стряхнешь или промокнешь салфеткой лишнее масло с поверхности пиццы.

3. Переложи пиццу в тарелку

Ни в коем случае не ешь из коробки. Знаем, что на тарелке пицца быстрее остывает, но ты же переложишь себе только один кусочек на маленькую тарелку, чтобы обмануть мозг и желудок? Это заставит твой организм думать, что ты съела гораздо больше, чем на самом деле.

4. Бери самый маленький кусочек

Тут фокус работает примерно так же, как и с маленькой тарелкой. Ты можешь так делать, если под рукой нет посуды, ну или просто всегда. Во время встреч с друзьями (а когда еще заказывают пиццу) старайся больше говорить и социализироваться, глядишь, и самые большие куски к концу твоей истории расхватают.

5. Не каждый топинг одинаково полезен

Забудь про жирные колбаски, пепперони, дополнительный сыр, сливочный соус.

6. Но на некоторые стоит обратить внимание

Это, кстати, отличный способ увеличить количество потребляемых полезных продуктов! Налегай на овощи и полезный белок: помидоры, лук, перец, маслины, кабачки, баклажаны и пармская ветчина отлично подходят для этого.

7. Не налегай на корочки

А уж тем более на корочки, «фаршированные» всякими вкусняшками, потому что обычно туда добавляют сыр и масло, которые поднимают количество калорий в одном кусочке до небес. Как бы печально это ни звучало.

8. Проси не докладывать сыр