вторник, 6 февраля 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • "Вы лучшие визажисты": Анна Седокова показала, как ей дочки сделали макияж

"Вы лучшие визажисты": Анна Седокова показала, как ей дочки сделали макияж

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Анна Седокова

ФОТО: Scanpix

Анна Седокова — талантливая певица, популярная телеведущая и прекрасная мать троих детей. Она не стесняется публиковать фотографии без косметики в соцсетях, хоть профессия и вынуждает ее выглядеть всегда при полном параде.

Перед выступлениями или съемками с Анной всегда работают профессиональные визажисты. Но на этот раз она попросила своих детей сделать ей макияж. Старшая дочь нарисовала карандашом брови, а младшая нанесла тени и блеск для губ, пишет Fabiosa.com/ru.

Весь процесс Анна сняла на видео. «Красиво,да? Я буду красивой? — спрашивает певица своих дочерей. — Эти цвета сочетаются друг с другом? Это самое главное».

Анна была очень довольна результатом. «Вот так я должна выглядеть на концерте, да, девочки? Вы лучшие визажисты, которые меня когда-либо красили!» — похвалила мать своих девочек за проделанную работу.

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