"Вы лучшие визажисты": Анна Седокова показала, как ей дочки сделали макияж

Перед выступлениями или съемками с Анной всегда работают профессиональные визажисты. Но на этот раз она попросила своих детей сделать ей макияж. Старшая дочь нарисовала карандашом брови, а младшая нанесла тени и блеск для губ, пишет Fabiosa.com/ru.

Весь процесс Анна сняла на видео. «Красиво,да? Я буду красивой? — спрашивает певица своих дочерей. — Эти цвета сочетаются друг с другом? Это самое главное».

Анна была очень довольна результатом. «Вот так я должна выглядеть на концерте, да, девочки? Вы лучшие визажисты, которые меня когда-либо красили!» — похвалила мать своих девочек за проделанную работу.