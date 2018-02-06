Три чисто женские проблемы, которые нельзя оставлять без внимания

Обычно женщины заботятся о состоянии здоровья своей репродуктивной системы, однако далеко не все знают, как отличать нормальные изменения от патологических. К сожалению, некоторые женщины чувствуют себя неловко при обсуждении вопросов, касающихся интимной гигиены. Это косвенно приводит к возникновению заболеваний и развитию тяжелых осложнений.
В какой ситуации необходимо обращаться за медицинской помощью? Вот три симптома, которые ни в коем случае нельзя пропустить, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Узловые образования в молочной железе
Понять происхождение узлов в молочной железе непросто, однако только 10% женщин, у которых обнаруживаются уплотнения, могут столкнуться с раком. Зачастую узлы представляют собой скопления соединительной ткани и носят название фиброаденомы. Также уплотнения могут оказаться доброкачественными кистами или жировыми аккумуляциями.
Лимфатические узлы могут быть обнаружены в подмышечной области. Когда стоит начинать беспокоиться? Волноваться нужно в том случае, если вы ощущаете бугорок в молочных железах. Постарайтесь как можно скорее записаться на консультацию к доктору. Кисты обычно появляются и исчезают самостоятельно, это связано с периодизацией менструального цикла. Важно помнить, что узлы — это не единственное проявление рака молочных желез. Если вы обнаружили какие-либо изменения, обратитесь к врачу.
2. Набухание живота
Набухание живота — один из симптомов рака яичников, однако он может встречаться и при других состояниях (синдром раздраженного кишечника, предменструальный синдром). Опасным считается набухание, которое продолжается более тркх недель, в этой ситуации требуется немедленное медицинское обследование. Важно определить, есть ли болезненность в области малого таза, сопровождающаяся потерей аппетита, поскольку эти симптомы требуют неотложной медицинской помощи.
3. Аномальные вагинальные кровотечения и патологические выделения
На менструальный цикл влияет множество факторов (потеря веса, занятия спортом, стресс). Зачастую он работает автономно и не требует вмешательства. Однако повторяющиеся эпизоды нерегулярных менструаций — это повод пройти медицинскую диагностику.
В норме вагинальные выделения смазывают влагалище, защищают от всевозможных инфекций. Они прозрачны или имеют беловатый оттенок и не имеют запаха. Изменения цвета и запаха говорят о потенциальной проблеме.
Кровотечение после полового акта или во время менструального цикла может свидетельствовать о наличии инфекции, передающейся половым путем, или аномалии в области шейки или тела матки или яичников. Неожиданное кровотечение в период менопаузы также требует медицинского обследования, поскольку эти симптомы могут быть проявлением рака тела матки.
Эти три симптома встречаются при бактериальном вагинозе, кандидозе или заболеваниях, передающихся половым путем. Эти болезни могут стать причиной бесплодия, никогда не игнорируйте вышеуказанные симптомы!