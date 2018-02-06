Три чисто женские проблемы, которые нельзя оставлять без внимания

В какой ситуации необходимо обращаться за медицинской помощью? Вот три симптома, которые ни в коем случае нельзя пропустить, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Узловые образования в молочной железе

Понять происхождение узлов в молочной железе непросто, однако только 10% женщин, у которых обнаруживаются уплотнения, могут столкнуться с раком. Зачастую узлы представляют собой скопления соединительной ткани и носят название фиброаденомы. Также уплотнения могут оказаться доброкачественными кистами или жировыми аккумуляциями.

Лимфатические узлы могут быть обнаружены в подмышечной области. Когда стоит начинать беспокоиться? Волноваться нужно в том случае, если вы ощущаете бугорок в молочных железах. Постарайтесь как можно скорее записаться на консультацию к доктору. Кисты обычно появляются и исчезают самостоятельно, это связано с периодизацией менструального цикла. Важно помнить, что узлы — это не единственное проявление рака молочных желез. Если вы обнаружили какие-либо изменения, обратитесь к врачу.

2. Набухание живота

Набухание живота — один из симптомов рака яичников, однако он может встречаться и при других состояниях (синдром раздраженного кишечника, предменструальный синдром). Опасным считается набухание, которое продолжается более тркх недель, в этой ситуации требуется немедленное медицинское обследование. Важно определить, есть ли болезненность в области малого таза, сопровождающаяся потерей аппетита, поскольку эти симптомы требуют неотложной медицинской помощи.

3. Аномальные вагинальные кровотечения и патологические выделения

На менструальный цикл влияет множество факторов (потеря веса, занятия спортом, стресс). Зачастую он работает автономно и не требует вмешательства. Однако повторяющиеся эпизоды нерегулярных менструаций — это повод пройти медицинскую диагностику.

В норме вагинальные выделения смазывают влагалище, защищают от всевозможных инфекций. Они прозрачны или имеют беловатый оттенок и не имеют запаха. Изменения цвета и запаха говорят о потенциальной проблеме.

Кровотечение после полового акта или во время менструального цикла может свидетельствовать о наличии инфекции, передающейся половым путем, или аномалии в области шейки или тела матки или яичников. Неожиданное кровотечение в период менопаузы также требует медицинского обследования, поскольку эти симптомы могут быть проявлением рака тела матки.