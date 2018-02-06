Врачи будут уговаривать беременных курить электронные сигареты

Беременные курильщицы получат от лечащих врачей рекомендацию переключиться на электронные сигареты. Более того, акушером и гинекологам из Великобритании приказано демонстрировать позитивное отношение к этим устройствам и объяснять женщинам, что они являются более предпочтительной альтернативой традиционным табачным изделиям. В новых рекомендациях, адресованных британским больницам, говорится о том, что пациентам должны разрешить пользоваться электронными сигаретами прямо в палате. Руководство лечебных учреждений должно позаботиться о том, чтобы в больничных магазинчиках всегда имелся запас электронных сигарет. Эти рекомендации прозвучали со стороны правительственного агентства Public Health England, регулирующего работу медицинских учреждений страны, пишет Medikforum.ru.

По словам экспертов этого агентства, опасность электронных сигарет для здоровья составляет 5% от обычного курения. Ученые Public Health England уверяют, что данные гаджеты помогли десяткам тысяч курильщиков отказаться от вредной привычки. Впрочем, с этим советом не слишком согласны другие деятели науки. Они подчеркивают, что данная рекомендация является преждевременной, поскольку в распоряжении ученых нет точной информации о долговременном воздействие электронных сигарет на здоровье.