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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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  • Женщины поделились фото, которые учат не экономить на мастерах по уходу за лицом и волосами

Женщины поделились фото, которые учат не экономить на мастерах по уходу за лицом и волосами

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Сегодня почти на каждом шагу есть различные салоны красоты и спа-центры, в которых женщины наводят красоту. Мы можем нарастить себе ресницы или волосы, можем подкорректировать форму бровей, можем сделать татуаж губ – все, чтобы выглядеть красиво и аккуратно каждый день. Но некоторые женщины, решая сэкономить на процедурах по уходу, в итоге остаются страшно разочарованными результатом.

А все потому, что экономить на мастерах, которые работают с нашими волосами или лицом – категорически нельзя! Надеемся, что эти фотографии не оставят в этом сомнений.

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