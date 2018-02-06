Женщины поделились фото, которые учат не экономить на мастерах по уходу за лицом и волосами
6 февраля 2018 г., 17:34
Сегодня почти на каждом шагу есть различные салоны красоты и спа-центры, в которых женщины наводят красоту. Мы можем нарастить себе ресницы или волосы, можем подкорректировать форму бровей, можем сделать татуаж губ – все, чтобы выглядеть красиво и аккуратно каждый день. Но некоторые женщины, решая сэкономить на процедурах по уходу, в итоге остаются страшно разочарованными результатом.
А все потому, что экономить на мастерах, которые работают с нашими волосами или лицом – категорически нельзя! Надеемся, что эти фотографии не оставят в этом сомнений.
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