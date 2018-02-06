Тина Канделаки: российским женщинам тему харассмента не понять

«Нам, российским женщинам, тему харассмента не понять. Исторически не понять, потому что в англо-саксонской системе женщины долгое время были бесправны. После смерти отца, незамужняя женщина могла работать или гувернанткой, или писательницей. Отсюда и взлет английский женской литературы от Эмилии Бронте до Джейн Остин. А в российской традиции говорить с Дидро и Вольтером на равных было вполне себе по-царски и по-женски», — написала она в Instagram и опубликовала фото со своим 31-летним супругом Василием Бровко, который сегодня отмечает день рождения, пишет Spletnik.ru.

По мнению Канделаки, сейчас отношение к браку и семейной жизни сильно поменялось. Как она пишет, «совместные дети, диван и кошки уже никого не останавливают». Поэтому, по ее мнению, очень важно постоянно учиться, развиваться и успевать уделять большое внимание не только карьере, но и любимому человеку и детям.

«Совместные дети, диван и кошки уже никого не останавливают. Поэтому, как ни странно, надо учиться постоянно не только для карьеры, но и для сохранения семьи. Так уж сложилось, что в России, нам, женщинам, надо быть лидерами в этом процессе. Работающие мужчины развиваются автоматически, нам же сохранять семью, растить детей и развиваться с параллельной спутнику скоростью»,— рассуждает она.

В заключение журналистка поблагодарила своего мужа за то, что с ним она находит и силы, и желание для своего постоянного развития.

«Спасибо тебе, что все время увеличиваешь скорость и не даешь моему азарту сбавить обороты», — добавила она.