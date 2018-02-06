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  • Беременная Кейт Миддлтон проигнорировала одежду для будущих матерей и выбрала яркое бархатное платье

Беременная Кейт Миддлтон проигнорировала одежду для будущих матерей и выбрала яркое бархатное платье

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Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

В конце второго дня официального визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Швецию представители британской королевской семьи посетили галерею Fotografiska в Стокгольме. Там к ним присоединились кронпринцесса Виктория с принцем Даниэлем, а также деятели культуры и спорта.

Для герцога и герцогини Кембриджских провели экскурсию по выставке британского фотографа Ника Вейси, а завершился прием фуршетом, пишет Сплетник.

Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

Беременная герцогиня Кейт и в этот раз отказалась от одежды для будущих матерей и пришла на выставку в синем бархатном платье с цветочным рисунком. Из аксессуаров она выбрала лишь серебряные сережки и черные туфли Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

Так подошел к концу двухдневный визит герцогини Кэтрин и принца Уильяма в Швецию, вместивший много встреч и подаривший поклонникам Кейт фотографии нескольких ее новых образов.

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