53-летняя мать Эшли Грэм теперь тоже рекламирует купальники

«С детства моей ролевой моделью была мама, именно она помогла мне обрести уверенность в себе. Мама несла бодипозитив в массы еще до того, как это стало мейнстримом. Ее отношение к собственному телу и способность нравиться себе любой сформировали мою самооценку. Лучшего варианта для этой рекламной кампании и придумать было нельзя. Плюс мама очень хороша и великолепна выглядит в купальниках», — заявила Эшли, рассказывая о кампании, пишет Spletnik.ru.

Фотосессия прошла в Марокко, и результатом все остались довольны. Особенно много впечатлений у самой Линды:

«Мне кажется, я не надевала бикини с 80-х. Думаю, я не осмелилась бы предстать в таком виде без Эшли. Эта кампания очень важна для меня как раз из-за моей дочери: она — мой источник вдохновения и заставляет меня в свои 53 года снова гордиться своим телом.»