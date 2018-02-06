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  • 53-летняя мать Эшли Грэм теперь тоже рекламирует купальники

53-летняя мать Эшли Грэм теперь тоже рекламирует купальники

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Эшли Грэм

ФОТО: Patrick McMullan Co./McMullan/Sipa USA

Одна из самых популярных моделей plus size Эшли Грэм представила новую коллекцию купальников, созданных в коллаборации с брендом Swimsuits for All, с которым звезда уже сотрудничала и раньше. На этот раз жизнерадостные бикини и сексуальные монокупальники всех оттенков радуги 30-летняя Эшли рекламирует не одна, а вместе с главным человеком в своей жизни — со своей 53-летней матерью Линдой.

«С детства моей ролевой моделью была мама, именно она помогла мне обрести уверенность в себе. Мама несла бодипозитив в массы еще до того, как это стало мейнстримом. Ее отношение к собственному телу и способность нравиться себе любой сформировали мою самооценку. Лучшего варианта для этой рекламной кампании и придумать было нельзя. Плюс мама очень хороша и великолепна выглядит в купальниках», — заявила Эшли, рассказывая о кампании, пишет Spletnik.ru.

Фотосессия прошла в Марокко, и результатом все остались довольны. Особенно много впечатлений у самой Линды:

«Мне кажется, я не надевала бикини с 80-х. Думаю, я не осмелилась бы предстать в таком виде без Эшли. Эта кампания очень важна для меня как раз из-за моей дочери: она — мой источник вдохновения и заставляет меня в свои 53 года снова гордиться своим телом.»

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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