53-летняя мать Эшли Грэм теперь тоже рекламирует купальники

Одна из самых популярных моделей plus size Эшли Грэм представила новую коллекцию купальников, созданных в коллаборации с брендом Swimsuits for All, с которым звезда уже сотрудничала и раньше. На этот раз жизнерадостные бикини и сексуальные монокупальники всех оттенков радуги 30-летняя Эшли рекламирует не одна, а вместе с главным человеком в своей жизни — со своей 53-летней матерью Линдой.