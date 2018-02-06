Уход за глазами: секреты обворожительного взгляда

Существует несколько приемов, способных сделать ваш взгляд безупречным, когда бы вы ни пожелала, пишет Ivona.bigmir.net.

Во сне класть голову повыше

Выбирайте высокую подушку – так вы улучшишь отток жидкостей из тканей. Эта уловка поможет избежать красноты и припухлостей. Здесь важно не переусердствовать – вам должно быть удобно, не стоит спать на слишком уж огромной и неуютной подушке.

Мини-гимнастика для глаз

Во время работы за компьютером делайте небольшие перерывы. На проведение такой гимнастики достаточно всего 2-3 минуты. Сядьте на стул и расслабьтесь. Вдохните воздух и сильно наклони голову влево. На выдохе верните ее в исходное положение и проделайте все то же самое с наклоном вправо. Повторите наклоны хотя бы по 3-5 раз, а по окончании упражнения закройте глаза и несколько раз нарисуйте ими восьмерку. Это расслабляет и придает сил.

Массаж холодными ложками

Если глаза напухли, поможет компресс или массаж холодными ложками. Положите две чайные ложки в холодильник на полчаса, достаньте и приложите их к закрытым глазам. Достаточно всего 4-5 минут. Такой компресс поможет усилить кровообращение и снимет припухлость глаз.

Увлажнение

Кожа вокруг глаз также нуждается в воде, как и любая другая. Если у вас еще нет специального крема для кожи вокруг глаз, самое время его приобрести. Выбирайте крем с увлажняющим эффектом и наносите его за 10 минут до того, как собираетесь выходить из дома.

Массаж переносицы и бровей