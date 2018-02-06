Уход за глазами: секреты обворожительного взгляда

Манящий взгляд — стратегическое оружие любой женщины. Главный его секрет лежит в правильном уходе за глазами.
Существует несколько приемов, способных сделать ваш взгляд безупречным, когда бы вы ни пожелала, пишет Ivona.bigmir.net.
Во сне класть голову повыше
Выбирайте высокую подушку – так вы улучшишь отток жидкостей из тканей. Эта уловка поможет избежать красноты и припухлостей. Здесь важно не переусердствовать – вам должно быть удобно, не стоит спать на слишком уж огромной и неуютной подушке.
Мини-гимнастика для глаз
Во время работы за компьютером делайте небольшие перерывы. На проведение такой гимнастики достаточно всего 2-3 минуты. Сядьте на стул и расслабьтесь. Вдохните воздух и сильно наклони голову влево. На выдохе верните ее в исходное положение и проделайте все то же самое с наклоном вправо. Повторите наклоны хотя бы по 3-5 раз, а по окончании упражнения закройте глаза и несколько раз нарисуйте ими восьмерку. Это расслабляет и придает сил.
Массаж холодными ложками
Если глаза напухли, поможет компресс или массаж холодными ложками. Положите две чайные ложки в холодильник на полчаса, достаньте и приложите их к закрытым глазам. Достаточно всего 4-5 минут. Такой компресс поможет усилить кровообращение и снимет припухлость глаз.
Увлажнение
Кожа вокруг глаз также нуждается в воде, как и любая другая. Если у вас еще нет специального крема для кожи вокруг глаз, самое время его приобрести. Выбирайте крем с увлажняющим эффектом и наносите его за 10 минут до того, как собираетесь выходить из дома.
Массаж переносицы и бровей
Для того чтобы придать взгляду бодрость, сделайте небольшой массаж. Средним и безымянным пальцем слегка надавливайте на переносицу в течение одной минуты. Указательным пальцем помассируйте краешки бровей, а в завершении надавите двумя пальцами на косточки, которые находятся под глазами. И помните, основа всем этим советам - хороший и здоровый сон. Не меньше 8 часов в сутки. Будьте красивыми и здоровыми!