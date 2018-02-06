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  • В Испании 11-летняя девочка родила ребенка от 13-летнего родного брата

В Испании 11-летняя девочка родила ребенка от 13-летнего родного брата

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В испанском городе Мурсия 11-летняя девочка родила ребенка. Отцом младенца, как выяснилось, оказался 14-летний родной брат юной роженицы. Этим случаем занялась полиция, назначены тесты ДНК.

Родители не подозревали о беременности девочки и были уверены, что у нее проблемы с кишечником, когда та начала жаловаться на сильные боли в животе. На машине скорой помощи ее доставили в университетскую больницу Ла Арриксака «со спазмами в желудке», пишет издание The Local со ссылкой на испанское агентство Efe.

Врачи сразу поняли, что у девочки поздняя стадия беременности и она вот-вот родит. В пятницу, 2 февраля, она родила здорового мальчика, передает Newsru.com.

Роды, судя по всему, были быстрыми, так как девочку даже не успели перевести в родильное отделение. Сейчас и мать, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Полиция расследует этот случай и полагает, что ребенок стал результатом сексуальных отношений между сестрой и братом, которому на момент зачатия было всего 13 лет.

Окончательные выводы можно буде сделать, когда придут данные ДНК-тестов. Цель расследования, в частности, - определить, вступали ли в сексуальную связь брат с сестрой по взаимному согласию или девочка подверглась насилию.

В 2013 году в Испании повысили минимальный возраст для сексуальных отношений с 13 до 16 лет, однако исключения могут составлять случаи, когда интимная связь происходит по обоюдному согласию, а партнеры одного возраста или стадии развития и зрелости.

Издание The Sun также отмечает, что в Мурсии в Юго-Восточной Испании не преследуется по закону инцест на добровольных основаниях.

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