Шокирующее видео: мужчина домогается пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих
6 февраля 2018 г., 17:59
28 января на портале YouTube было опубликовано видео, в котором мужчина домогался пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих.
На видео видно, как мужчина со спущенными штанами пытается целовать женщину, которая лежит на асфальте. Рядом с женщиной стоит бутылка алкоголя. Вероятно, они оба были нетрезвы. Однако также поражает реакция прохожих, которые просто проходят мимо и наблюдают.
Смотрите и вы! Что вы об этом думаете?