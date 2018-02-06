Шокирующее видео: мужчина домогается пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих

На видео видно, как мужчина со спущенными штанами пытается целовать женщину, которая лежит на асфальте. Рядом с женщиной стоит бутылка алкоголя. Вероятно, они оба были нетрезвы. Однако также поражает реакция прохожих, которые просто проходят мимо и наблюдают.