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  • Шокирующее видео: мужчина домогается пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих

Шокирующее видео: мужчина домогается пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих

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ФОТО: Online dailymail / Youtube kuvatõmmis

28 января на портале YouTube было опубликовано видео, в котором мужчина домогался пьяной валяющейся девушки прямо на улице на глазах у прохожих.

На видео видно, как мужчина со спущенными штанами пытается целовать женщину, которая лежит на асфальте. Рядом с женщиной стоит бутылка алкоголя. Вероятно, они оба были нетрезвы. Однако также поражает реакция прохожих, которые просто проходят мимо и наблюдают.

Смотрите и вы! Что вы об этом думаете?

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