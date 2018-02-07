Фото: это один из самых крошечных выживших новорожденных

Малышка родилась 15 июня в Индии с помощью кесарева сечения после того, как УЗИ показало отсутствие кровотока к плоду на 28-й неделе срока. При рождении девочка не дышала, ее кожа была прозрачной, как бумага, органы недоразвиты, а ножки размером с ноготок. Никто не верил, что она выживет, пишет Soulpost.ru.

ФОТО: Newslions / SWNS/Newslions / SWNS

Мануши подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и перевели в центральную больницу, но ее шансы были невелики. В первые дни ребенок еще немного похудел, что повысило риски.

ФОТО: Newslions / SWNS/Newslions / SWNS

Но вскоре девочка начала набирать вес, и в 7 недель уже могла самостоятельно пить молоко. Спустя 6 месяцев в больнице, с весом почти 2,5 кг, Мануши выписали домой — причем пока, как отмечают врачи, никаких повреждений мозга, чего боялись больше всего, не отмечено.

ФОТО: Newslions / SWNS/Newslions / SWNS

ФОТО: Newslions / SWNS/Newslions / SWNS