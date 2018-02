Кому принадлежит косметика: корпорации-гиганты, которые ею владеют

Однако позиционирование продукции по ценовой категории и степени элитности во многом - просто маркетинговый ход. Хорошие (и плохие тоже) косметические продукты есть в любых ценовых категориях - как в элитной, так и в косметике массового спроса, пишет Russianusa.tarima.org.

Поговорка "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи", заставляет покупателя ориентироваться не только на имя, но и на цену, которая якобы является главным показателем качества. В реальности же большое количество косметики элитных брендов является всего-навсего практически смесью воды и воска, но также есть и множество недорогих но эффективных и качественных средств.

Эффективность продукта зависит от его состава, а не от позиционирования его по уровню элитности. В доказательство можно сказать, что большинство косметики и парфюмерии на рынке принадлежит горстке корпораций, позиционируюзих разные бренды согласно ценовой категории. При этом часто получается так, что косметика с одинаковым или практически идентичным составом имеет разную цену и брендовую наклейку на ней.

Например концерну LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy) принадлежат такие бренды как Dior и Kenzo, LVMH обладает торговой сетью Sephora и марками Guerlain и Givenchy, Marc Jacobs International LLC, Donna Karan, Benefit, Fresh, Make Up For Ever.

Корпорации ELCO (Estee Lauder Corporation) принадлежат бренды как American Beauty, Aramis, Aveda, Bobbi Brown, Bumble and bumble, Clinique, Daisy Fuentes, Darphin, Donald Trump The Fragrance, Estée Lauder, Flirt!, Good Skin, Grassroots, Jo Malone, Lab Series, La Mer, Kiton, MAC Cosmetics, Michael Kors, MISSONI, Origins, Prescriptives, Rodan and Fields, Sean John, Tommy Hilfiger, Coach Fragrances.

Корпорацию L’Oreal представляют собой 26 торговых международных марок: косметика массового спроса (L’Оreal Paris, Maybelline, Garnier, The Body Shop, SoftSheen-Carson), салонная косметика для профессионалов Loreal Professionnel (Loréal Technique, Kérastase Paris, Ke’raSkin, Redken, Matrix, Mizani), Лечебная косметика (Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Sanoflore) и элитная косметика класса люкс (Helena Rubinstein, Lancôme, Giorgio Armani, Cacharel, Ralph Lauren, Victor&Rolf, Diesel, Kiehl’s, Вiotherm, Guy Laroche, Paloma Picasso, Shu Uemura, Dermablend, Innéov, Ombrelle).

Концерну Proctor & Gamble принадлежат такие бренды как: Hugo Boss, Lacoste, Gucci, Dolce&Gabbana, Gillette, Head & Shoulders, Olay, Pantene, Wella, Aussie, Clairol, CoverGirl, Herbal Essences, Infusium 23, Ivory Soap, Max Factor, Natural Instincts, Nice’n Easy, Noxzema, Secret, SK-II, Vidal Sassoon.

Johnson & Johnson принадлежат Neutrogena, Aveeno, Clean & Clear, RoC, Rogaine, Lubriderm, Purpose, Ambi.

Shiseido принадлежат Cle de Peau (CDP), Dicila, Ipsa, Ettusais, Carita, Decleor, Ayura, Asplir, DeLuxe, Selfit, Whitia, Pure & Mild, Kesho Wakusei, Yuxia, 5S, NARS, Maquillage, Aupres, JS, Za, UNO, Jean Paul Gaultier cosmetics, Issey Miyak.

Концерну Unilever принадлежат следующие бренды: Caress, Degree, Dove, Lever 2000, Pond's, Suave, Sunsilk, Vaseline.

Elizabeth Arden принадлежат Hilary Duff, Britney Spears, Elizabeth Taylor, Mariah Carey, Alfred Sung, Hummer, Cynthia Rowley, Lulu Guinness, Bob Mackie, & Badgley Mischka.

Clarins принадлежат Clarins, Azzaro, Thierry Mugler, Stella Cadente.

Beiersdorf принадлежат Nivea, La Prairie, Eucerin, Juvena.

Revlon принадлежат Revlon, Almay, Gatineau, Charlie, Mitchum, Natural Wonder, Ultima II, Charles of the Ritz, Electric Youth.