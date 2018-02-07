Пять мифов, которые мешают иметь идеальную кожу

Жирная кожа нуждается в увлажнении, хотя многие люди полагают, что это не так. Вообще любая разновидность кожи требует увлажнения. Когда вы промываете ее или очищаете, то лишаете естественной влаги, что может вызвать избыточное выделение кожного сала. А это приводит к прыщам и рубцеванию. Для решения этой проблемы и требуются легкие увлажнители на основе воды, пишет Medikforum.ru.

Еще один популярный миф говорит о том, что людям не нужно пользоваться солнцезащитными кремами в облачную погоду. Вне зависимости от времени года и облачности ультрафиолетовая радиация попадает на кожу. Поэтому солнцезащитными кремами необходимо пользоваться каждый день, их следует наносить каждые два часа, если вы купаетесь или потеете.

Многие косметологи напоминают о том, что если на каком-то продукте имеется надпись «натуральный», то это вовсе не говорит о его органическом происхождении. Да, процесс сертификации органических продуктов занимает много лет, он подвергается жесткой регуляции. Но, к сожалению, само слово органический не является стопроцентным доказательством того, что продукт прошел сертификацию.

Не стоит считать, что чем интенсивнее вы используете скраб или отшелушивание, тем лучше для кожи. Это один из самых распространенных мифов, часто опровергающихся косметологами. Слишком частая чистка кожи с использованием излишне сильного давления только делает ее состояние хуже.