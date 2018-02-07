Пять мифов, которые мешают иметь идеальную кожу

Косметологи озвучили самые популярные мифы об уходе за кожей, которые мешают нам выглядеть по-настоящему красивыми. К примеру, если вам кажется, что жирную кожу не нужно увлажнять, то вы сильно ошибаетесь.
Жирная кожа нуждается в увлажнении, хотя многие люди полагают, что это не так. Вообще любая разновидность кожи требует увлажнения. Когда вы промываете ее или очищаете, то лишаете естественной влаги, что может вызвать избыточное выделение кожного сала. А это приводит к прыщам и рубцеванию. Для решения этой проблемы и требуются легкие увлажнители на основе воды, пишет Medikforum.ru.
Еще один популярный миф говорит о том, что людям не нужно пользоваться солнцезащитными кремами в облачную погоду. Вне зависимости от времени года и облачности ультрафиолетовая радиация попадает на кожу. Поэтому солнцезащитными кремами необходимо пользоваться каждый день, их следует наносить каждые два часа, если вы купаетесь или потеете.
Многие косметологи напоминают о том, что если на каком-то продукте имеется надпись «натуральный», то это вовсе не говорит о его органическом происхождении. Да, процесс сертификации органических продуктов занимает много лет, он подвергается жесткой регуляции. Но, к сожалению, само слово органический не является стопроцентным доказательством того, что продукт прошел сертификацию.
Не стоит считать, что чем интенсивнее вы используете скраб или отшелушивание, тем лучше для кожи. Это один из самых распространенных мифов, часто опровергающихся косметологами. Слишком частая чистка кожи с использованием излишне сильного давления только делает ее состояние хуже.
Еще один популярный миф говорит о том, что продукты по уходу за кожей должны содержать консерванты, чтобы считаться безопасными. Консерванты добавляют для предотвращения роста бактерий, плесени и грибков туда, где есть вода. Действительно, консерванты безопасней бактерий, но если ваш продукт для ухода за кожей не содержит воды, то ему и не нужны консерванты.