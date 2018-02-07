Покупная вода способна «убить» организм

Учеными были проанализированы биологические образцы, взятые у 94 подростков. 86% из них, как выяснилось, содержали бисфенол А - химическое вещество, используемое для изготовления определенных видов пластика, пишет Medikforum.ru.

По словам специалистов, при попадании в организм бисфенол А имитирует женский половой гормон эстроген. Проводившиеся ранее исследования указывали на связь этого химиката с развитием мужского бесплодия, раком груди, раком предстательной железы, диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особую тревогу у медиков вызывает то обстоятельство, что пластиковая посуда, емкости для хранения и упаковка так широко распространены в пищевой промышленности, что избежать воздействия опасного химического вещества практически невозможно.