39-летняя женщина носит корсет 23 часа в сутки

Диана Ринго из калифорнийского Сан-Диего снимает корсет только когда принимает душ или тренируется. Обхват ее талии в нем составляет примерно 46 сантиметров. Женщине 39 лет, она родила троих детей, а до этого девять лет служила поваром в американском военном флоте, пишет Lady.mail.ru.

Американка начала носить корсет три года назад после родов. Тогда талия женщины составляла в обхвате примерно 69—74 сантиметра, что ее не устраивало, и она решила вернуть фигуру с помощью тренировок и ношения корсета.

«Когда я ношу корсет, я чувствую себя сексуальной. Раньше я тоже чувствовала себя сексуальной, но после родов мое тело меня расстраивало, потому что я была толстой. Нет ничего плохого в том, чтобы быть толстой, но у меня мужеподобная фигура, и это смотрелось некрасиво», - сказала Диана Ринго.