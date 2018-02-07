В Англии родился ребенок с зубом

«Все, кто пришел проведать новорожденного, были удивлены не меньше, — приводит британское издание Metro слова бабушки мальчика, которого назвали Крузом. — Несмотря ни на что он абсолютно восхитителен», пишет Deti.mail.ru .

Натальные зубы — явление и впрямь достаточно редкое. По разным данным, лишь один из 2-3 тысяч детей рождается с видимыми зубами. В 95% случаев они являются нормальным дополнением молочных. Но иногда наличие зубов при рождении может указывать на определенные заболевания, поэтому дети должны быть внимательно обследованы.