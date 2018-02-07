В Англии родился ребенок с зубом

На каждые 2-3 тысячи новорожденных приходится всего один младенец с зубами. У 17-летней жительницы Ньюкасла Шеннон Макаллистер родился сын с полностью сформированным зубом. По словам акушерки, принимавшей роды, она видела такое впервые.
«Все, кто пришел проведать новорожденного, были удивлены не меньше, — приводит британское издание Metro слова бабушки мальчика, которого назвали Крузом. — Несмотря ни на что он абсолютно восхитителен», пишет Deti.mail.ru.
Натальные зубы — явление и впрямь достаточно редкое. По разным данным, лишь один из 2-3 тысяч детей рождается с видимыми зубами. В 95% случаев они являются нормальным дополнением молочных. Но иногда наличие зубов при рождении может указывать на определенные заболевания, поэтому дети должны быть внимательно обследованы.
Существует множество народных примет о младенцах, родившихся с зубами. Например, в некоторых европейских странах такие новорожденные считались будущими лидерами, полководцами и завоевателями.
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