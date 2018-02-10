Семь вещей, о которых женщины не должны врать мужчинам

Потому никогда не ври как минимум об этих семи вещах:

1. О своем возрасте

Если ты ему интересна, он примет любую цифру. Если ты ему соврешь, и он узнает, он может легко заподозрить, что ты врала и о чем-то другом. Просто будь честной — он оценит, передает Soulpost.ru.

2. Притворяться, что тебе нравится спорт

Ты должна сразу сказать мужчине, что ты не любишь спорт. Не нужно притворяться. Не нужно заставлять себя смотреть с ним футбол. Лучше займись чем-то полезным для себя. Он может не любить шопинг, и вряд ли будет скрывать это, так зачем тебе «ломать» себя?

3. О прошлых отношениях

Одно дело, если ты не хочешь вдаваться в какие-то подробности, но другое — говорить совсем не то, что у тебя было. Особенно, если он рассказывает тебе о своих прошлых отношениях. Мужчины ценят честность и открытость — это основа для доверия.

4. О твоих кулинарных способностях

Это не самое главное в отношениях, но просто не ври об этом. Ты всегда можешь научиться готовить, и ничего, если у тебя не сразу получается, даже если тебе уже далеко за 20. Не переживай, достойный мужчина понимает, что это не главное, и даже веселее будет вместе готовить.

5. О семейной жизни

Если ты хочешь свадьбу, семью и детей, не скрывай это, особенно, если вы уже давно в отношениях. Не нужно делать вид, что тебя устраивает все так, как есть, просто потому что ты боишься потерять парня, который не хочет ни свадьбы, ни семьи, ни детей.

6. О ком-то в его окружении

Ты должна поделиться со своим мужчиной опасениями, если ты подозреваешь, что кто-то из его друзей, коллег пользуется им, если ты замечаешь какую-то нехорошую ситуацию, которую не видит он сам. Не бойся быть честной, не дави, просто поделись мнением.

7. Будь настоящей