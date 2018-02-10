Семь вещей, о которых женщины не должны врать мужчинам

Если ты не хочешь потерять своего мужчину, если ты хочешь начать хорошие и нормальные отношения, ты должна быть максимально честной. Это очень важно, потому что ты никогда не знаешь, каким образом и в какой момент правда всплывет наружу.
Потому никогда не ври как минимум об этих семи вещах:
1. О своем возрасте
Если ты ему интересна, он примет любую цифру. Если ты ему соврешь, и он узнает, он может легко заподозрить, что ты врала и о чем-то другом. Просто будь честной — он оценит, передает Soulpost.ru.
2. Притворяться, что тебе нравится спорт
Ты должна сразу сказать мужчине, что ты не любишь спорт. Не нужно притворяться. Не нужно заставлять себя смотреть с ним футбол. Лучше займись чем-то полезным для себя. Он может не любить шопинг, и вряд ли будет скрывать это, так зачем тебе «ломать» себя?
3. О прошлых отношениях
Одно дело, если ты не хочешь вдаваться в какие-то подробности, но другое — говорить совсем не то, что у тебя было. Особенно, если он рассказывает тебе о своих прошлых отношениях. Мужчины ценят честность и открытость — это основа для доверия.
4. О твоих кулинарных способностях
Это не самое главное в отношениях, но просто не ври об этом. Ты всегда можешь научиться готовить, и ничего, если у тебя не сразу получается, даже если тебе уже далеко за 20. Не переживай, достойный мужчина понимает, что это не главное, и даже веселее будет вместе готовить.
5. О семейной жизни
Если ты хочешь свадьбу, семью и детей, не скрывай это, особенно, если вы уже давно в отношениях. Не нужно делать вид, что тебя устраивает все так, как есть, просто потому что ты боишься потерять парня, который не хочет ни свадьбы, ни семьи, ни детей.
6. О ком-то в его окружении
Ты должна поделиться со своим мужчиной опасениями, если ты подозреваешь, что кто-то из его друзей, коллег пользуется им, если ты замечаешь какую-то нехорошую ситуацию, которую не видит он сам. Не бойся быть честной, не дави, просто поделись мнением.
7. Будь настоящей
Ты можешь накраситься, нарядиться и вести так, как ему нравится. Но каждый мужчина предпочитает женщину, которая не играет, а которая настоящая. Не пытайся быть такой, какой ты не являешься. Оставайся собой.