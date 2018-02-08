четверг, 8 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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Премьера «Пятьдесят оттенков свободы» в Таллинне: от сюрпризов у зрительниц выступал стыдливый румянец

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Вчера вечером, 7 февраля, в Таллинне в кинотеатре Apollo Solaris прошла премьера провокационной, чувственной и страстной романтической драмы «Пятьдесят оттенков свободы».

Перед показом фильма в кинотеатре прошли розыгрыши призов. Стоит отметить, что большую часть публики в этот вечер составили дамы, а от сюрпризов и подарков, которые приготовил портал Sõbranna и его партнеры, на щеках зрительниц выступал стыдливый румянец.

Смотрите галерею с показа!

Напомним, что уже сегодня праздничная премьера фильма «Пятьдесят оттенков свободы» пройдет в Нарве в кинотеатре Apollo. Портал Limon проведет этот вечер, а для зрителей приготовлены розыгрыши и сюрпризы. Подробнее о мероприятии ЗДЕСЬ!

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