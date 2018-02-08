Премьера «Пятьдесят оттенков свободы» в Таллинне: от сюрпризов у зрительниц выступал стыдливый румянец
8 февраля 2018 г., 9:48
Вчера вечером, 7 февраля, в Таллинне в кинотеатре Apollo Solaris прошла премьера провокационной, чувственной и страстной романтической драмы «Пятьдесят оттенков свободы».
Перед показом фильма в кинотеатре прошли розыгрыши призов. Стоит отметить, что большую часть публики в этот вечер составили дамы, а от сюрпризов и подарков, которые приготовил портал Sõbranna и его партнеры, на щеках зрительниц выступал стыдливый румянец.
Смотрите галерею с показа!