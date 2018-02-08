Премьера «Пятьдесят оттенков свободы» в Таллинне: от сюрпризов у зрительниц выступал стыдливый румянец

Перед показом фильма в кинотеатре прошли розыгрыши призов. Стоит отметить, что большую часть публики в этот вечер составили дамы, а от сюрпризов и подарков, которые приготовил портал Sõbranna и его партнеры, на щеках зрительниц выступал стыдливый румянец.