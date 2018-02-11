Фруктовый сок на завтрак пить не рекомендуется

Ученые предположили, что употребление фруктового сока по утрам может быть вредным для организма. Когда фруктовый сок выпивается, что называется, на пустой желудок, он пернапрягает пищеварительную систему и нарушает важнейший баланс питательных кишечных бактерий. Фруктовый сок содержит повышенный уровень сахара фруктозы, который быстро добирается до тонкого кишечника после употребления, как показало исследование. Утром после ночного голодания кишечник не способен перерабатывать большое количество фруктозы, из-за чего она попадает в толстую кишку. А оказавшись там, фруктоза вступает во взаимодействие с хорошими бактериями, вообще не предназначенными для переработки сахара, пишет Medikforum.ru .

Хотя результаты исследования так и не показали, какой именно негативный эффект оказывает фруктовый сок по утрам, наличие этого негатива является очевидным, как полагают ученые. Поэтому они советуют людям ограничивать употребление сладкого на завтрак, и делать это только после основного блюда. Отметим, что прошлые исследования доказали способность печени обрабатывать сахар. Но теперь ученые выяснили, что более 90% фруктозы переваривается тонким кишечником. Следовательно, тонкий кишечник лучше справляется с процессом переработки фруктозы, если она попадает в организм после приема основного блюда, но не на пустой желудок.