Ожирение у детей: чем оно опасно для молодого организма?

Да, некоторые случаи могут быть генетическими, но подавляющее большинство (95%) страдает по собственной вине. По словам кандидата наук Марии Эдны де Мело, эндокринолога Бразильского университета и президента Бразильской ассоциации по изучению ожирения и метаболического синдрома (Abeso), эта проблема может привести к снижению продолжительности жизни, а также существенно ухудшить ее течение, пишет Fabiosa.com/ru.

Предлагаем узнать больше о детском ожирении и о том, как именно оно влияет на организм ребенка.

1. Голова

Мозг и зрение. Избыточный вес плохо влияет на мозг, так как тот постоянно находится под давлением большого количества жидкости, которая его окружает. Если ребенок страдает ожирением и при этом жалуется на головные боли, тошноту и головокружение, то это может быть признаком серьезных проблем, решение которых не терпит отлагательств.

У людей с ожирением в два раза чаще развивается слепота. Минимальные проблемы со зрением и вовсе почти неизбежны. Склонность к развитию диабета 2-го типа делает слепоту постоянной угрозой, нависающей над ребенком.

2. Грудь

Сердце и легкие. Лишний вес приводит к ухудшению циркуляции крови, что и заставляет сердце работать на грани своих возможностей. В результате этого могут возникнуть серьезные проблемы с сердечной мышцей в раннем возрасте. Большое количество жира также затрудняет дыхательный процесс и ухудшает оксигенацию клеток. Дети с избыточным весом испытывают трудности с дыханием, даже когда они не двигаются. Все эти факторы увеличивают риск развития сердечных приступов и инсультов.

3. Живот

Печень и поджелудочная железа. Состояние печени у детей с ожирением напоминает то, как она выглядит у взрослых, страдающих от алкоголизма. Это может привести к циррозу, раку печени и/или к печеночной недостаточности. Ожирение влияет на синтез инсулина — вещества, вырабатываемого поджелудочной железой, которое контролирует поступление глюкозы в клетки. Результатом является увеличение глюкозы в крови, что, в свою очередь, приводит к развитию диабета. Следовательно, это сокращает продолжительность жизни примерно на 20 лет.

4. Тело

Гормоны, кости, давление. У детей с ожирением вырабатывается избыточное количество гормона лептина (отвечает за энергетический обмен). У девочек может иметь место раннее менархе, потому что это вещество влияет на выработку эстрогена и прогестерона в яичниках. Вследствие этого развитие и рост тела резко прекращаются, потому что организм подает сигнал о псевдо-зрелости.

Ожирение также замедляет рост костных пластин. У мальчиков и девочек с избыточным весом нагрузка на несформировавшийся костный скелет больше. Помимо замедления роста, ожирение создает условия для более быстрого формирования заболеваний костей.

Дети с ожирением и подростки относятся к группе высокого риска развития повышенного кровяного давления. У них развивается артериальная гипертензия, а уровень холестерина обычно в два раза превышает норму.