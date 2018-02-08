Миранда Керр рассказала о том, как питается во время беременности

Австралийская модель старается придерживаться диеты, но не может отказать себе в любимом лакомстве.
34-летняя Миранда Керр, о беременности которой стало известно осенью 2017-го, не позволяет себе отступать от правил, которых она придерживается в питании, даже находясь в интересном положении, пишет Lady.mail.ru.
«Самый непременный принцип моей диеты в настоящее время — есть часто, но понемногу. Перекусы — один из самых важных элементов моей диеты. С одной стороны, это позволяет поддерживать хорошее настроение, а с другой – помогает преодолевать тошноту», - пишет Миранда Керр.
Как утверждает Миранда, в качестве перекусов она использует овощи и фрукты, причем только органические, то есть выращенные без удобрений и пестицидов. Она покупает их на своем любимом рынке, поскольку там они, как ей кажется, свежее. «А чем быстрее продукты попадают с фермы на ваш стол, тем выше их питательная ценность!» — утверждает Керр.
Впрочем, есть одно не самое полезное лакомство, в котором модель отказать себе не может — это горячий шоколад. Причем, нередко желание выпить чашечку горячего шоколада настигает ее посреди ночи. И, если в этот момент Миранда находится не дома, а в отеле, она обращается к администрации, требуя немедленно достать ей напиток.
Напомним, в ноябре Керр и ее супруг, 27-летний основатель Snapchat Эван Шпигель, сообщили, что ждут первого общего ребенка. Позже в СМИ появилась информация о том, что у пары родится девочка. Также Миранда воспитывает семилетнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.